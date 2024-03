Majitel Kästle o Ledecké: Občas řeknu, že snowboard je pitomost. Jedná s...

Někdejší slavnou značku vykopal ze země a dal jí nový život. Odvážný projekt vzkříšení, za kterým stojí podnikatel Tomáš Němec, vzbudil ve světě lyžování velký ohlas. Česká hvězda Ester Ledecká získala nového partnera v boji s elitou a minulý víkend znovu ukázala své možnosti. Němec se z jejího triumfu radoval přímo v mixzoně pod sjezdovkou v Hinterglemmu.

Co na vítězství Ester říkáte?

„Samozřejmě se mi to líbí. My máme specielní lyže na finále svěťáku, loni to ukázala Ilka (Slovinka Štuhecová vloni při finále SP vyhrála sjezd – pozn. red.), dneska to ukázala Ester.“ (usmívá se)

Jak hodnotíte, že se Ester na konci sezony vrátila v takové formě po svých zdravotních potížích?

„Dělat chytrého, že jsem věděl, že to musí přejít, a že vyhraje, to je samozřejmě pitomost. Ale upřímně řečeno, já jsem byl