Hříšník Tiger Woods se připravuje na návrat: Zakázal si sex!

Legendární americký golfista Tiger Woods (48), se s holí v ruce naposledy představil na konci února v Kalifornii. Turnaj Genesis Invitational však nedokončil kvůli nemoci a od té doby nehrál. Nyní však plánuje návrat a intenzivně se připravuje na Masters, které začínají 8. dubna. Hříšník, který má za sebou celou řadu skandálů, si dokonce zakázal sex.

Woodse dlouho trápil jeho pravý kotník, který si v roce 2021 poranil při těžké autonehodě. Od té doby se podrobil několika operacím a nebylo jisté, jestli se na greeny ještě někdy vrátí. Ty nejhorší předtuchy se však nevyplnili a americký golfista mohl ve sportu nadále pokračovat. Vleklé komplikace mu však neumožňovali vysoké zatížení a tak se na turnajích objevoval pouze sporadicky.

Nyní to ale vypadá, že rodák z Kalifornie, který byl světovou jedničkou neuvěřitelných 12 let, svůj kotník kompletně vyléčil a je připravený opět naskočit do profesionálního golfu. O Woodsově přípravě na Masters nyní promluvil jeho blízký přítel. „Je soustředěný. Pracuje velmi tvrdě, správně jí a v posilovně tráví několik hodin denně," řekl pro New York Post. Fanoušky však překvapila trochu jiná informace.

„Tiger si také zakázal sex. Rozhodl se, že ho nebude mít, dokud turnaj neskončí. Nechce, aby ho cokoliv rozptylovalo,“ dodal jeho přítel. Woods si přitom kvůli závislosti na sexu prošel obrovským skandálem.

V roce 2009 se totiž na povrch dostala informace, že byl golfista své manželce Elin Nordegrenové nevěrný. Jeden z nejbohatších sportovců svou vinu nejprve popíral, ale po zveřejnění SMS zpráv, které si posílal s tajnou milenkou, byla jeho vina jasná.

Nakonec se ukázalo, že Nordegrenovou podvedl s více než stovkou žen, mezi kterými byly striptérky, prostitutky, ale také servírky či dívky, které poznal na veřejných akcích. O rok později se s ním švédská modelka rozvedla a také prozradila, že byl Woods závislí na alkoholu a prášcích na spaní.

Jeho fanoušci však doufají, že toto krušné období má držitel Prezidentské medaile svobody, kterou mu v roce 2019 udělil Donald Trump, už za sebou a na Masters předvede takové výkony, na které jsou lidé zvyklí z minulých let.