Viktorka zamíchala pořadím, vede opět Sparta: Slavia na mučidlech

Pracují čistě a nepotřebují na pražské rivaly ani klacky. Plzeňáci před měsícem doma smetli Spartu 4:0, včera vyřidili Slavii 1:0 a připravili ji o první místo – fotbalovou ligu vede o dva body zase Sparta.

Únava ze čtvrtečního duelu s Fiorentinou? Na Viktorii nebyla znát! Že by jí v klidném bytí na třetím místě tabulky nevyrušila ani prohra? Kdepak, tohle pomyšlení Západočechy nepřibrzdilo. Možná právě naopak. Byli zkrátka lepší. Šulc dal ve druhé půli dva góly: První v 59. minutě ještě neplatil, při zpracování si pomohl rukou. Druhý už ano. Když Šulc ke konci střídal, diváci vstali a jejich borec sklidil bouřlivý aplaus. Kdo tohle čekal?!

„První půli jsme se rozkoukávali z toho čtvrtka, po pauze se nám dařilo,“ usmíval se Pavel Šulc. Sparťani si u televizí mohli otevřít pivko na oslavu.

Bylo to málo…

„Předvedli jsme toho málo hlavně v ofenzivě. Těžko jsme se prosazovali, měli jsme až moc problémů s Chorým. Na tak velký zápas to bylo málo, Plzeň má skvělou defenzivu, ukazuje to dlouhodobě. Nahoře nám chyběla rychlost, oni ve vápně byli lepší než my,“ shrnul příčiny trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Obránce Slavie Tomáš Vlček přiznal: „Dnes jsme to nebyli my. Hrajeme o titul a takové zápasy musíme zvládat. Do konce i s nadstavbou je sedm kol, věřím, že to ještě napravíme.“

…bylo to skvělý