Noční můra olympijské vítězky Fikotové-Connollyové (†91): Komunisté jí vtrhli do bytu!

Své vlasti dělala jméno jako málokdo, přesto neměla život v Československu jednoduchý. Řeč je o zesnulé diskařce a olympijské vítězce Olze Fikotové-Connollyové (†91), která v nejlepších sportovních letech emigrovala do USA. Není divu. Doma se totiž nejen ona, ale i její rodina, stala terčem komunistů. S těmi měla spjatý jeden extrémně nepříjemný zážitek...

Fikotová-Connollyová, která si v průběhu života vzala amerického atleta Harolda Connollyho, se o nepříjemné vzpomínce rozpovídala v dokumentu České televize s názvem Kruhy osudu Olgy Fikotové-Connolly. „Snad mi bylo šestnáct nebo tak nějak, když mého tátu, který byl důstojník, zavřeli společně s dalšími důstojníky, protože nová armáda potřebovala peníze. Maminka se z toho zhroutila,“ nastínila Olga okolnosti.

„Večer u nás někdo zazvonil a do našeho bytu vešlo šest pánů,“ začala mluvit Olga o znepokojujícím zážitku. „Prohlásili, že můj otec je zatčen. Následně náš byt převrátili vzhůru nohama. Dívali se do kapes, zkrátka do všeho. Maminka se jich ptala, co hledají. Na to jí odpověděli, že cokoliv.“

Tím ale starosti pro Olgu neskončily. Tatínkovo zatčení mělo pro mladou atletku dohru také ve škole. „Když se tohle stalo, tak mě asi za dva nebo tři dny zavolali na gymnáziu do kanceláře. Ředitel se mě zeptal, proč jsem neohlásila zatčení svého otce. Že je to politický vězeň a podobně. Hrozně se mě to dotklo,“ přiznala Fikotová-Connollyová. Na to se řediteli ohradila, že nebude urážet jejího tátu. „Řekla jsem mu, že můj táta nikdy nic špatného neudělal.“

Příjemný zvrat v nepříjemné době

Poté pověděl Olze povýšeným tónem, že se o její budoucnosti na škole musí poradit. A co na to talentovaná sportovkyně? „Když vy mluvíte o mém tátovi takhle, tak já tady nechci být,“ odvětila řediteli. Po tomto rozhovoru to vypadalo s dokončením studia bledě. Strach o budoucnost měla nejen ona, ale i její maminka. Pak ale k nim domů dorazil dopis.

„Najednou jsem dostala dopis, abych se dostavila zpátky do ředitelny. Přístup ředitele se v tu chvíli úplně změnil. Říkal, že byl velice překvapen, jak se studenti i profesoři za mě postavili a že tedy mohu přijít zpátky a odmaturovat,“ zakončila Fikotová-Connollyová, která získala zlato na LOH 1956, mrazivý příběh z dob minulého režimu.