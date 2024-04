MacLeodová po MS: Šance na medaile jsme měly. Jsem nejšťastnější koučka

„Taková porážka vždy bolí,“ řekla Carla MacLeodová v rozhovoru na YouTube kanálu Českého hokeje po utkání, které Češky prohrály 2:3 po samostatných nájezdech. „Zlepšily jsme se a teď se od nás vždy očekává, že získáme medaile. To je pro nás nové, ale skvělé. Jsem s týmem na třetím světovém šampionátu a na všech třech jsme bojovaly o medaile, což je výborné,“ podotkla kanadská trenérka, která po olympijských hrách v Pekingu nahradila na české střídačce Tomáše Pacinu.

Základem dalšího úspěchu podle MacLeodové je, aby se hráčky i celý tým z nezdaru poučily. „Bude nás to motivovat. Když nevyhrajete zápasy, které chcete, stane se to vaším motorem, díky němuž se dostanete ještě dál,“ věří MacLeodová, která se jako hráčka stala dvakrát olympijskou vítězkou a získala i titul mistryně světa.

Češky v základní skupině porazily Finsko 4:0, v utkání o bronz ale byly Seveřanky v základní hrací době po většinu času lepší a vytvořily si i více šancí. „Byl to neuvěřitelný zápas. S Finskem to je vždycky nahoru, dolů, přesně tak to i bylo. Měly jsme pomalejší start, ale s průběhem času jsme se dostaly do tempa. Když to dotáhnete až do prodloužení a do nájezdů, víte, že máte šanci vyhrát. Měly jsme několik příležitostí na rozhodnutí, ale nakonec to zvládlo Finsko. Bylo to skvělé utkání,“ zhodnotila MacLeodová zápas.

Ocenila výkon brankářky Kláry Peslarové, která si připsala 46 zákroků. „Vždy nejde vše tak, jak byste chtěly, ale šance na to, abychom získaly medaile, jsme měly,“ řekla MacLeodová. Peslarová svůj tým podržela i v prodloužení, ve kterém ale byly jinak nebezpečnější Češky. „Měly jsme v prodloužení několik šancí na to, abychom rozhodly, ale někdy se puk odrazí vaším směrem a někdy ne. Tentokrát se neodrážely podle nás. Tak to na světě chodí,“ konstatovala MacLeodová.

I přes prohru v posledním utkání na turnaji MacLeodová v rozhovoru několikrát uvedla, že je na své svěřenkyně pyšná. „Jsem ta nejšťastnější trenérka na světě. Tým neustále pracuje. Pracovaly jsme tvrdě a znovu jsme na ledě nechaly všechno. Na světě to tak chodí. Někdy vyhrajete, někdy prohrajete. Jako realizační tým jsme na hráčky velmi pyšní a děkujeme jim za předvedené výkony,“ dodala.