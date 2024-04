Extraliga na Lapači? Chybí jen… Nejsilnější od sestupu, říká Tesařík

Po dlouhých letech útrap a porážek ve finále je Vsetín konečně v baráži. Na místě, kde už je pouhý kousek do extraligy. Fanoušci jsou v euforii, a i když cítí křivdu, že se prolínací soutěž nebude hrát na Lapači, i zaplněná brněnská hala Rondo by mohla bouřit. Šéf Vsetína Radim Tesařík v rozhovoru pro Zimák a iSport.cz popisuje, jak vznikla domluva s Brnem.

„Poruba přicházela v úvahu jako v první, ale dostali befel, že musí předělávat malou hlavu. Olomouc má rozpuštěný led a Zlín jsme ani neřešili i kvůli velké rivalitě. Spojil jsem se tedy s Liborem Zábranským a díky českým hrám se toho nebál a byl i rád. Ozvali se i politici, třeba Jiří Čunek, nebo lidé ze Zlína, že by byli rádi, aby to bylo ve Zlíně. Ale tím, že by se musel držet led déle, tak to ekonomicky nepřichází v úvahu,” líčí dilema okolo stadionu Tesařík. „I pro hráče bylo Brno nejlepší varianta. Fanoušci nám řekli, že za námi pojedou kamkoliv,” doplňuje.

Kdyby se Vsetínu podařilo postoupit, ani extraliga na Lapači podle Tesaříka není žádné sci-fi. Co stadionu chybí na elitní podmínky? Jak by klub utáhl nejvyšší soutěž finančně a co noví partneři? Jak by mohla vypadat obměna kádru a proč je tohle nejsilnější Vsetín od sestupu?

