Smrt navigátorky při Rallye Šumava Klatovy: Auto řídil její manžel!

Strašné neštěstí! Po sobotní nehodě na Rallye Šumava Klatovy zemřela spolujezdkyně Alena Krejčíková (†41). Tragédii ještě umocňuje fakt, že auto řídil její manžel Jaroslav (45)...

Těžký páteční karambol rakouských manželů Putzových při závodu historických vozů jako by předznamenal, co se na trati stane o den později. „U obce Strážov řidič s vozidlem Subaru Impreza z dosud přesně nezjištěných příčin vylétl do pole,“ řekl policejní mluvčí Hodan.

Těžce zraněnou navigátorku museli záchranáři resuscitovat. „Utrpěla velmi vážná zranění,“ uvedla mluvčí plzeňské záchranné služby Svobodová. Vrtulník ji transportoval do plzeňské fakultní nemocnice, kde svým zraněním podlehla...

Splnili si sen

Tuzemská motoristická komunita zůstala v šoku, pořadatelé závod ihned ukončili. Smrtelná nehoda poznamenala domácí šampionát po téměř 11 letech. Nyní byla obětí klatovská rodačka Alena. „Ona byla úžasná máma i kamarádka, vždycky myslela na druhé. Milovala svoji rodinu, je to hrozné,“ citoval Deník její kamarádku Máju.

S manželem je spojovala vášeň pro rychlé vozy, v nadupaném modrobílém subaru spolu jezdili pátým rokem. Loni si šumavskou rallye zkusili poprvé. „Bylo to hrozně moc těžký, ale splnili jsme si sen – start na domácí soutěži,“ povídal v cíli Jaroslav Krejčík. Co se stalo při první sobotní »erzetě «? Na vině je nejspíš počasí, na silnicích byla spousta vody, místy i sníh.