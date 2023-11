Žokej téměř ochrnul, teď dostal snovou nabídku: Jako by mě draftovali do NHL

Před pěti lety mu po pádu v Bratislavě hrozilo ochrnutí, několikrát už se loučil s dostihovou kariérou. Teď se žokej Petr Tůma dočkal nečekané nabídky: jezdit a závodit v Irsku. „Ve čtyřiceti jsem byl draftovaný z extraligy do NHL, byla by hloupost takovou nabídku odmítnout,“ říká sedminásobný účastník Velké pardubické pro iSport.cz. S vděčností mimo jiné vzpomíná i na to, jak ho v nejtěžších chvílích po zranění do hry vrátil kůň se jménem Option Be od Josefa Váni. „Možnost B. Druhá šance. To sedí přesně, jen díky němu pokračuji dál.“

Na domácí scéně jezdí opavský rodák Petr Tůma, bratranec úspěšného trenéra Pavla Tůmy, čtvrt století. Vítězné starty si mimo jiné připsal v sedlech šampionů Charme Looka, Nikase či Sacamira. S Tahinim vyhrál jedničkový Pohár Josefa Váni, s Čárirayem Křišťálový pohár. Nicméně špičkové nabídky ve velkých dostizích ho spíš míjely. Velkou pardubickou jel Tůma sedmkrát, naposledy s irským outsiderem Alpha Malem. Skončili na Taxisu.

Právě díky spolupráci s trenérem Peterem Maherem se mu otevřela nečekaná šance. Irský trenér ustájil před Velkou pardubickou své dva koně - Jet Fightera a Alpha Maleho v Albertovci u Grega Wroblewského, kde Petr Tůma společně s Markem Stromským pracují.

„Když jsem pro Petera Mahera jel v Pardubicích Jet Fightera poprvé v září, říkal, že se mu to líbilo,“ popisuje Tůma. „Díval se pak i na mé další dostihy a líbilo se mu, jak nechávám koně cválat a skákat na dlouhé otěži. Říkal, že kdybych měl přes zimu zájem jezdit v Irsku, nějaké své koně by mi dal. Slovo dalo slovo a dohodli jsme se.“

Nabídka platila i po Velké pardubické. Přestože ji Alpha Male s Tůmou nedokončili, doplatili na hromadnou kolizi na Taxisu. Jet Fighter doběhl se Seanem O’Keeffem osmý. „Původní plán byl, že budeme s Jet Fighterem běhat tuto neděli v Punchestownu kros,“ líčí Tůma. „Už se řešil transport, ale vycházelo by to tak, by přijel a hned by šel běhat. Tak jsme se domluvili, že od toho ještě upustíme. Do Irska pojede Jet Fighter z Albertovce až koncem listopadu, pojedu s ním, ať si můžu vzít nějaké věci na dostihy.“

Jezdit dostihy v Irsku? Velká šance a čest. Z českých žokejů si tam několik startů v minulosti připsal Bohuslav Mátl, ve Velké Británii se prosadil Jan Faltejsek. Tůma v Anglii nějaký čas také dvakrát působil, ale pouze jako pracovní jezdec. Jednu zimní sezonu strávil u Nickyho Hendersona, po těžkém pádu v Bratislavě 2018 se pak vracel u Olivera Sherwooda v Lambournu, trenéra vítěze Velké národní Many Cloudse.

„Trénovali tam Leighton Aspell a Thomas Garner,“ líčí Tůma. „Když jsem tam poprvé po zranění najížděl na překážku, čekal jsem, co to se mnou udělá. Koník mi začal trochu brzdit, ale hned jsem si vybavil všechny automatismy a na konci práce jsem věděl, že všechno bude dobré. Takže nějaké ostrovní překážky už trochu znám z práce, to se bude hodit.“

Nad irskou nabídkou Petr Tůma dlouho neváhal. „Sice jsem si po návratu z Německa říkal, že cestovat někde po světě už nepotřebuju, ale tohle je úplně jiná situace,“ nezastírá. „Nejde říct, že nechci jezdit v Irsku dostihy. To by byla hloupost. První dostih by měl být někdy v prosinci. Na českou licenci mě tam chvíli nechají, pak si musím udělat jejich. Abych tam mohl do jara fungovat. Je to skvělá šance získat nějaké další zkušenosti, kontakty. Nešlo říct ne.“

Na rovinu připouští, že podobný obrat v kariéře už ani nečekal. Několikrát chtěl končit, už i rozprodával výstroj. Po pádu v Bratislavě z dubna 2018 mu hrozilo ochrnutí. Měl zlomený a posunutý třetí krční obratel.

„Pár těžkých úrazů jsem už v kariéře zažil,“ vracel se Tůma k úrazu v rozhovoru pro Jezdci.cz. „Třeba tříštivou zlomeninu ramenního kloubu, kdy mi ruka visela na kůži. Zlomená žebra, prsty, ruce, nohy… Vždycky jsem se dřív nebo později otřepal a znovu naskočil. Ale tohle bylo něco jiného. Šlo o milimetry - stačilo málo a byl bych ležák. Nemohl bych chodit a dokonce ani být na vozíku.“

Ve Fakultní nemocnici v Brně dali Tůmu dohromady, třetí obratel přišroubovali ke čtvrtému. I tak měl několik krizí. Z největší ho dostal kůň jménem Option Be, kterého výhodně koupil od Josefa Váni mladšího.

„Byl jsem po operaci páteře, neměl jsem angažmá, ani koně,“ líčí Tůma. „Oslovil jsem Pepču Váňu, jestli nějakého nemají. Nabídl mi koně, který už u nich jen tak dobíhal – jemenoval se Option Be, jeho majitel mi dal supr cenu a ten koník mě podržel. Trénoval jsem s ním, vyhrál ve Wroclawi a v Bratislavě, jen díky němu jezdím dál. Taky jsem za to Pepčovi děkoval. Pro mě je to skutečně Option Be - dostal jsem druhou šanci.“