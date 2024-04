Kaderka nehodlá sám odstoupit. V červnu nabídne rezignaci

Ivo Kaderka nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá • Blesk: David Malík

Ivo Kaderka nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá • Blesk: David Malík

Ivo Kaderka nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá • Blesk - Tonda Tran

Ivo Kaderka nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá • Blesk - Tonda Tran

Ivo Kaderka nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá • Blesk - Tonda Tran

Ivo Kaderka nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá • Blesk - Tonda Tran

Ivo Kaderka nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá • Blesk - Tonda Tran

Ivo Kaderka nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá • Blesk - Tonda Tran

Prezident Českého tenisového svazu (ČTS) Ivo Kaderka nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá. Podle záznamu z jednání výkonného výboru, který má ČTK k dispozici, to řekl jeho právník Richard Maleček. Kaderka, jenž stojí v čele českého tenisu 26 let, je od konce února ve vazbě stejně jako šéf dozorčí rady svazu Vojtěch Flégl. Oba jsou stíhaní za milionové podvody se státními dotacemi.