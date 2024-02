MS trápí teplo, odtává až 20 cm sněhu. Šéf: Musí to vypadat i v televizi

V katastrofickém scénáři se dokonce zjevila varianta, že středeční závod smíšených štafet se o den posune. „Rozhodli jsme se program neměnit a věřím, že to dobře dopadne,“ řekl dnes ČTK šéf organizátorů Jiří Hamza. Předpověď počasí totiž není příznivá ani na další dny, kdy se k teplotám výrazně nad bodem mrazu má přidat i déšť.

Podle Hamzy odtaje nyní přes den až 20 centimetrů sněhu, který se musí přes noc navozit na tratě. V zásobnících je nicméně připraveno až 50 000 kubíků sněhu, takže jeho nedostatek nehrozí. „Je to ale obrovská zátěž pro lidi, musíme vše nachystat, aby to i v televizi vypadalo, protože se prezentujeme před celým světem. Musím všem lidem poděkovat, tráví zde dvakrát až třikrát více času, než by bylo v plánu za normálních meteorologických podmínek,“ zdůraznil Hamza.

Odpoledne se na tratě ve Vysočina Areně chystali poprvé i čeští reprezentanti, jejichž pondělní trénink byl kvůli silnému větru zrušen. „Jsme venkovní zimní sport a s výkyvy počasí musíme počítat. Musíme umět zajet jak při minus osmnácti stupních, tak i při plus deseti,“ řekl novinářům nejzkušenější český biatlonista Michal Krčmář.

Společně s Tomášem Mikyskou a Jonášem Marečkem je v širší nominaci na dvě místa ve smíšené štafetě, mezi ženami zůstane mimo hru jedna z trojice Markéta Davidová, Jessica Jislová a Tereza Voborníková. Nominaci určí trenéři dnes vpodvečer po oficiálním tréninku, závod smíšených štafet odstartuje ve středu v 17:20.