Česká pětka v Evropě?! Sen o historické příležitosti žije. Experti hledají důvody
Pro českého fanouška se rýsuje velmi zajímavý podzimní program. Dřív šlo o sci-fi, o naprosto nepředstavitelnou věc. Nyní stojí před tuzemskými fotbalovými kluby jedinečná příležitost. Chance Liga může vyslat do hlavní fáze evropských pohárů rovnou pět týmů. Odvážný sen stále žije! „Liga šla ve všech směrech hodně nahoru,“ vypálil ze sebe David Kobylík, expert deníku Sport a webu iSport.
Odehrála se tři předkola evropských pohárů a pořád platí, že Česko má ve hře všechny týmy, které vkročily do kvalifikačních bojů. Tím se zařadilo do luxusní společnosti deseti zemí, které se nacházejí ve stejné situaci.
Anglie, Španělsko, Itálie, Německo a Francie nikoho ani náhodou nepřekvapí, protože většina jejich zástupců se nedostala ještě do akce. Dalšími státy se stoprocentní bilancí jsou Portugalsko, Turecko, Nizozemsko a Polsko. Jestli Česko v této skupině zůstane, se vyjasní za dva týdny.
„Česká liga se zkvalitnila. Přišli do klubů noví majitelé, kteří mají úplně jiné možnosti, výrazně se zlepšil i skauting,“ hledal expert David Kobylík důvody, proč jsou domácí kluby v Evropě zatím úspěšné. „Špička ligy je hodně kvalitní, top čtyřka má spoustu zajímavých hráčů,“ přidal Zdeněk Ščasný, zkušený trenér. „Ale říct, že naše liga jde neustále nahoru, by bylo zatím trochu přehnané.“
Pět tuzemských týmů naráz v evropském podzimu by si zahrálo vůbec poprvé v historii. Nikdy se nic takového dosud nestalo. „Jde zatím o jednorázový trend. Do evropských soutěží se v posledních letech dostane mnohem víc týmů, proto budu pozitivní, až se tahle skutečnost zopakuje tři, čtyři roky po sobě,“ pokračoval Ščasný.
V minulém ročníku se v hlavních fázích evropských pohárů představila čtveřice českých zástupců. Sparta se kvalifikovala do Ligy mistrů, Slavia i Plzeň hrály o level níž a Mladá Boleslav bojovala do posledního utkání o postup do play off Konferenční ligy.
Jasně, byla to spíš výjimka. Předtím šlo nejčastěji o tři zástupce naráz a nejhorší situace za posledních deset let nastala v sezoně 2020/21. Slavia přežila jako jediná kvalifikační bitvy a nakonec se prokousala do čtvrtfinále Evropské ligy. V něm vypadla se silným Arsenalem.
Sigma mezi jistými účastníky
Tentokrát existují zatím tři jistoty. „Sešívaní“ si zahrají Ligu mistrů, v níž chyběli posledních šest let. Do ligové fáze se kvalifikovali jako úřadující šampioni. Plzeň se propadla do přepychové záchytné sítě jménem Evropská liga. A Olomouc? Nejhůř se představí v Konferenční lize, ale pokud uspěje v play off proti Malmö, švédskému mistrovi, může se posunout na úroveň Viktorie.
Sigmě dávají datové výpočty šanci dosahující třiceti procent. „Nebude to jednoduché, protože Malmö má kvalitu, jde o těžkého soupeře,“ zamyslel se Kobylík, někdejší záložník Olomouce, francouzského Štrasburku nebo německého Bielefeldu.
„Olomouc hraje nepříjemný a běhavý fotbal. Přišla o obrovskou kvalitu v podobě Klimenta a Zorvana, což ji na začátku nové sezony trochu brzdí. Herní projev není ještě vyladěný, ale návrat do Evropy znamená velký boom, stadion bude zaplněný. Proto není vyloučené, že Sigma má slušnou šanci postoupit. I když určitě není favoritem,“ poznamenal Kobylík. Pokud se propadne do Konferenční ligy, při losu soupeřů v ligové fázi se bude nacházet až v šestém posledním koši.
Na tahu Sparta a Baník
Aby český fotbal měl na podzim v Evropě dohromady pět týmů, což se dosud v historii nikdy nestalo, je zapotřebí odškrtnout ještě dvě podmínky. Sparta musí splnit povinnost a přejít přes lotyšský FC Riga, který vede bývalý kouč Plzně Adrián Guľa (v minulosti byl také spojovaný s angažmá na Letné), a Baník by měl udělat poslední krok na vysněné cestě ve dvojutkání s NK Celje ze Slovinska. „Šance je velmi dobrá,“ přikývnul Kobylík na dotaz Sportu.
Sparta, která povýšila pro případný los Konferenční ligy do druhého výkonnostního koše, je podle prognózy renomovaného účtu Football Meets Data jasným favoritem. Propočty jí dávají šance přesahující osmdesát procent.
„Měla by postoupit,“ prohodil bývalý trenér letenského týmu Ščasný. „Sparta je doma strašně moc silná, a pokud si udělá slušný náskok v prvním utkání, má velkou šanci,“ pokračoval. A to i s ohledem na vydřenou čtvrteční výhru 2:1 na hřišti arménského Araratu. „Výkon to nebyl top, ale podle mého bude hrát na podzim v Evropě.“
Dalším a posledním dílkem do rekordní skládačky českého klubového fotbalu by měl být ostravský Baník, jemuž statistici přisoudili postupovou hodnotu 62 %. „Česká veřejnost bude Celje podceňovat, ale jde o silný a vyladěný tým,“ zamyslel se Kobylík. „Pro Baník půjde o výzvu. Rozhodne, jak zahraje obrana. Pokud zůstane kompaktní stejně jako v odvetě proti Austrii Vídeň (1:1), šance se zvýší,“ doplnil mistr Evropy U21 z roku 2002.
Počet podzimních účastníků ovlivní také postavení v žebříčku evropského koeficientu. Česko po třetím předkole bezpečně drží desátou příčku, která jako poslední znamená, že se domácí šampion dostane přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. Aktuálně se hraje o nasazení do ročníku 2027/28. Vše vypadá nadějně, protože jedenácté Řecko má ztrátu zhruba tři a půl bodu. Ještě dál jsou Norsko, Polsko nebo Dánsko. Tak jak to nakonec dopadne?