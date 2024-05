Kanonýr Kubalík před zápasem s Finskem: Porod stihl, autobus mu ujel!

„Počkéééj! To si děláš pr… Počkéééj!“ To byl křik Dominika Kubalíka, jemuž čeští parťáci před úvodním zápasem MS ujeli!

Češi, kteří jsou ubytovaní přímo naproti O2 areny, to mají do haly doslova jen pár kroků. Raději to ale vzali zcela v utajení zadním východem – odjezdu autobusu si nevšiml ani jeden fanoušek! Nevšiml si ho ale ani opozdilec »Kubalda«, který musel za běhu dost hlasitě volat na řidiče, aby zastavil. Když se tak konečně stalo, přivítal ho vysmátý ryk spoluhráčů, Dominik nasedl na palubu a zaplul autokarem do garáže arény.

Perný den

Český snajpr měl natřískaný den. Hned ráno pelášil z české libeňské základny. „Odjel k porodu. Čekáme na vývoj situace,“ oznámil novinářům asistent kouče Rulíka Jiří Kalous (59).

A protože je plzeňský rodák kabrňák, po životním zážitku opustil v porodnici milovanou krásku Klárku s prvorozeným potomkem a metelil zpátky do haly, aby stihl úvodní buly světového šampionátu proti Finsku. Napodobí tak Jakuba Voráčka (34) z MS 2019 v Bratislavě, jenž se během turnaje dočkal syna Matěje. Jen pár hodin po životním momentu pomohl čtyřmi body (2+2) zválcovat Lotyšsko 6:3.