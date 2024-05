Divoké cestování i s rodinou. Slovenský útočník šampionát stihne

Z Arizony letecky přes Washington do Vídně, autem do Bratislavy, tam trochu rozhýbat nohy na mládežnickém tréninku a rychle do Ostravy. Slovenský útočník Miloš Kelemen (24) má za sebou hodně divoké cestování, ale start mistrovství světa stihne. Podle všeho bude schopný naskočit už dnes do duelu proti Německu (16.20), které Slováci na šampionátech neporazili dlouhých 11 let. Sport Magazín Plus k MS v hokeji objednávejte ZDE>>>