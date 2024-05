Kubalík: Matador? Jsem furt ten mladej. Člověk nemůže žít z minulosti

Do bitev na pražském ledě vstoupí s titulem mistra mezi střelci posledního šampionátu. Dominik Kubalík před rokem nasypal v osmi zápasech osm gólů. Pak se protrápil sezonou v Ottawě, nicméně už vzhledem k bídě při generálce v Brně je zřejmé, jak český tým potřebuje, aby vyštrachal loňskou pohodu. „Už je to pryč. Ale budu se snažit, abych týmu co nejvíc pomohl,“ řekl odpoledne novinářům po prvním tréninku v O2 Areně.

Startujete doma a ještě k tomu jako nejlepší střelec předchozího mistrovství světa. Pomyslíte na to ještě někdy?

„Ne. Co bylo, bylo. Minulý šampionát i sezona. Budu se samozřejmě snažit dělat všechno možné, abych týmu pomohl. Jestli jsem byl minulý rok nejlepší střelec, je to pryč.“

Půjde o váš pátý šampionát a čtvrtý, na kterém si zahrajete. Jaký je rozdíl mezi mladým Dominikem Kubalíkem z roku 2016 a současným matadorem?

„Já bych neřekl, že jsem matador. Myslím, že jsem furt ten mladej kluk.“ (usměje se)

„Snažím se na to nemyslet. Člověk moc nemůže žít z toho, co bylo, ať jde o to pozitivní věci jako mistrovství po individuální stránce, nebo o poslední sezonu. Jsem rád, že to je za mnou, doufám, že ten starej, vlastně snad ještě mladej Dominik bude zpátky.“ (směje se)

Taky budete hrát jiný hokej než loni. Jak si zvykáte na změnu, kdy musíte překlopit od Kariho Jalonena k Radimu Rulíkovi?

„S každým trenérem je to jiné. Těch změn, co se týká nároďáku, už pár bylo. Člověk prostě musí přepnout, začít se co nejrychleji začleňovat do systému. Podobně jako v sezoně. Všichni se musíme tak nějak sladit a v pátek správně odstartovat.“

Vypadá to, že byste mohl hrát s Davidem Tomáškem a Ondřejem Palátem. Mohli byste si vyhovět?

„Myslím, že jo. Oba výborní hráči. Tomas měl vynikající sezonu, Palič skvělý útočník v NHL. Za mě hrozně nedoceněný. Hrozně rád ho sleduju a jsem rád, že si s nimi můžu zahrát. Doufám, že to bude klapat.“

Trénink vypadal docela svižně. Je to napoprvé dobře?

„Určitě. Jsem rád, člověk se do toho kolikrát nedostane. Tělo se přitom potřebuje rozhýbat co nejrychleji, aby se zapnulo. Myslím, že jsme tohle potřebovali. Můžeme se soustředit na další věci.“

Představil jste si, jaké to bude, až se v pátek O2 Arena zaplní?

„Vůbec. To si člověk ani představit nemůže. Odehrál jsem tady nějaké zápasy za Plzeň, dva s nároďákem. Atmosféra určitě bude specifická, něco, na co někdo není úplně zvyklý. Ale myslím, že se všichni těší a bude to super.“

Přijde vám, že budete hrát v domácím prostředí?

„Vlastně zatím ani ne. Ale všechno je takové nové, poprvé. Člověk je vždycky připravený, že někam poletí, bude jezdit autobusy. Teď jsem vzal auto, vyrazil a věděl, že to mám kousek. Přijede se podívat spousta rodinných příslušníků, což je určitě specifické. Jsem hrozně rád, že tady jsem.“

Konec přípravy se vůbec nepovedl. Cítíte i vzhledem k tomu větší tlak?

„Neřekl bych. Tlak vždycky byl a bude. V prvním zápase to asi bude znát, ale nehrajeme turnaj poprvé a věřím, že všichni to zvládneme. Připravíme se, půjdeme den po dni. První je za námi, všichni kluci jsou natěšení. Věřím, že to bude v pohodě.“

Jak se vám líbí zázemí a přilehlý hotel?

„Vždycky když se někam přijede, člověk má nějaká očekávání. Jak vypadá kabina, jestli bude hodně místa nebo ne a tak. Ale tady jsme věděli, že zázemí je skvělé, hotel fantastický. Takže si není nač stěžovat. Všechno zatím skvělé.“

Jak berete, že začínáte ostrým startem proti Finsku?

„Tady žádný zápas nebude jednoduchý. Všechny týmy sem vezou to nejlepší, co mají, Praha je velké lákadlo pro všechny. A jenom dobře. S Finy jsme nedávno hráli, věřím, že se na ně připravíme, a budeme mít mnohem lepší zápas, než v Brně. Všichni se hrozně těšili, jsme rádi, že jsme konečně tady a že to už začalo. Těším se na zítra. Bude to zase o kousek lepší, připravíme se na první utkání.“