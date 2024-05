Finové jdou na Čechy. Beru vás jako favority, říká kouč. Kometa (asi) mimo

Před týdnem Finové zdárně otupili české zbraně. Na podniku Euro Hockey Tour v Brně přežili nápor domácího mužstva, došli si pro pohodový výsledek 4:1. V pátek večer touží totéž zopakovat v mnohem důležitějším zápase na startu mistrovství světa. „Je to výzva,“ kývl hlavou po čtvrtečním tréninku kouč Suomi Jukka Jalonen, kterého v jistém směru čeká snazší práce než při poslední konfrontaci. Celek bez výrazných hvězd z NHL chce nasměrovat k medaili.

Chystat se na donedávna velice široký kádr Radima Rulíka byla fuška. Jalonen ji ovšem zvládl. Netušil, koho na jeho výběr český trenér vypustí. S nečitelnou překážkou se nicméně vypořádal. Díky propracovanému defenzivnímu systému a práci brankáře Harriho Säteriho, který mimochodem skvěle chytal i při čtvrtečním nácviku, došel k úspěchu.

„Češi měli v týmu mnoho hráčů, hodně je měnili. Je logické, že nebyli tak dobří, jak by normálně mohli být,“ odůvodnil Jalonen propad české reprezentace, která za přípravný turnaj vstřelila jen dva góly a zůstala bez bodu. „I když jim ta akce nevyšla, vidím je jako favorita. Domácí mužstvo, které navíc požene přes sedmnáct tisíc fanoušků,“ pronesl kouč.

Z finského výběru cítí sebevědomí, vycházející z nadvlády v Brně i celkově vyvedené přípravy. Sází na soudržnost, tvrdou práci. Na zámořské hvězdy ostatně moc spoléhat nemůže, řada hráčů z NHL mu poslala omluvenky kvůli končícím smlouvám, jiné „zabrzdilo“ zápolení o Stanley Cup. Kádr je už kompletní, další posily Seveřané na soupisku nepřipíšou.

I proto se do sestavy vešel exhradecký útočník Ahti Oksanen, který pod Bílou věží strávil ročník 2021/22. „Pro mě velká čest. Vím, jak to tady může být hlasité, takže je mimořádné zahrát si mistrovství světa zrovna v Praze,“ pravil jednatřicetiletý dlouhán, který absolvoval cvičení v černém úboru, jeho start v dalším zápase tedy není zcela jistý.

Během krátké pauzy po konci seriálu Euro Hockey Tour nicméně spoluhráčům dělal v hlavním městě průvodce. Věděl, kudy jít, protože když dostal v Hradci volno, často vyrážel na výlety do Prahy. Díky tomu není stověžatá metropole pro něj bludištěm.

„Ale místní bary bohužel neznám,“ vtipkoval současný hráč švédského Oskarhamnu, kde potkal Čechy Marka Langhamera, Lukáše Jaška a Hynka Zohornu. „Viděli jsme s dalšími kluky z finského týmu památky, ukazoval jsem jim centrum. I když jsem tady nežil, je fajn být zpět na známém místě.“

Teď už se musí soustředit na šampionát. A taky na českého protivníka, jehož systém od posledního mistrovství světa pořádně rozbořil kouč Radim Rulík, jenž nahradil předchozího stratéga z Finska Kariho Jalonena. Tomu přitom štaci u národního týmu doporučil právě Jukka Jalonen.

„Nevím, co bych k tomu měl říct. Jako kouč to musíte jenom akceptovat,“ vrátil se šéf finské střídačky ke konci svého jmenovce. „Hráli jsme proti Čechům během sezony několikrát, ta změna už nebude žádným problémem. Víme, jak hodlají hrát, oni to vědí o nás.“

Do prvního utkání skupiny patrně nepostaví sedmnáctiletou kometu Konstu Heleniuse. Tomu se přitom predikuje velká budoucnost, na nejbližším draftu NHL by měl patřit k velmi žádaným talentům. Stejně jako Oksanen trénoval v černém dresu, rady přijímal od Mikaela Granlunda, k němuž má blízko svou výškou.

„Během turnaje se ukáže, ale proti Česku možná nenastoupí,“ předeslal trenér Suomi, jak vidí vytížení nejmladšího člena finské výpravy.