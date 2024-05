Nejlepší střelec se před MS nedostal ani do Brna… Osmnáctka na baru?!

Poslední díl Zimáku před startem hokejového MS přinesl rozepři mezi Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem. Důvod? Nese jméno Jakub Rychlovský. S 26 góly nejlepší střelec základní části extraligové sezony a s celkovými 31 trefami jednička mezi kanonýry celého ročníku 2023/24 se překvapivě nevešel ani do XXL výběru pro poslední turnaj EHT v Brně. Co zarazilo nejednoho z expertů, to Dudu vytočilo do běla.