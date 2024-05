Sparťan Krejčí v souboji páčil ruku slávisty Chytila: Zkroutil jí úmyslně?!

311. derby pražských S skončilo 0:0, a tak se kromě čtyřbodového náskoku Sparty v čele ligy mluví hlavně o dvou faulech Letenských. Haraslín musel po druhé žluté ven, Krejčímu ale zle vyhlížející zákrok na chytila prošel!

O vyloučení Lukáše Haraslína (27), který – už napomínán – vletěl u praporku skluzem do slávisty Douděry, moc pochyb nebylo. „Bezohledné podražení. Za mě jasná žlutá karta,“ vysvětloval to pro O2 TV Sport rozhodčí duelu Dalibor Černý. Přiznal ale, že v případě Ladislava Krejčího (25) se mýlil. Ne že by snad chtěl sparťanského kapitána za páčení slávisty Mojmíra Chytila (25) vyloučit, jenže uznal, že měl nedovolený zákrok odpískat.

Zabránit ve hře

Diskutovaný souboj se udál už v první půli, kdy se oba sokové při hlavičkovém souboji drželi rukama. Jenže Krejčí tu soupeřovu nepustil, ani když padal na zem. Chytilovi tak paži zkroutil do děsivého úhlu!souboj

„Když vidím, jak je to ošklivé, tak jsem překvapený, že Mojma může zápas dohrát,“ zhrozil se i televizní expert Zdeněk Folprecht. „Krejčí úmyslně chytil ruku Chytila. Ne proto, že by ji chtěl zlomit, ale Láďa věděl, že po tom souboji bude na zemi, a nechce, aby se Mojma otočil a běžel za ním do nějaké akce,“ odtušil Folprecht.

Bez viny

Záběry vyděsily také další fotbalové experty. „Vypadalo to fakt špatně. Zaplaťpánbůh, že se Chytil vrátil na hřiště. Ale nemyslím si, že by v tom byl nějaký záměr,“ řekl pro deník Sport bývalý slávista Radim Nečas. „Krejčí je Krejčí, občas má zbytečné zákroky. Chytilova ruka se nepříjemně hnula, ale myslím, že v tom nebyl úmysl,“ doufá také někdejší trenér sešívaných Dušan Uhrin mladší.

Opačný názor mají fanoušci Slavie. Podle drtivé většiny nich to udělal lídr arcirivala schválně. „Jsi prase!“ vzkazují mu. Skutečnou pravdu zná však jen »LK37«.