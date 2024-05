U Krpálků se utíká ze žíněnky na led. Lukáš: V útoku s Jágrem a Pastou!

Nechybělo mnoho a svět juda se své hvězdy nedočkal! Dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek (33) totiž v dětství koketoval s hokejem, který stále zůstává sportem jeho srdce.

Hokeji propadl odmala, nemohl se dočkat, až zamrzne rybník a s klukama vyrazí mydlit do puku. „Vždycky jsem chtěl dělat hokej! Bohužel na to u nás nebyly finanční prostředky, tak jsem šel na judo. A zpětně toho asi nelituju,“ chechtal se král kimon.

S kamarády judisty chodí i teď hrávat každou neděli. „Ale máme mezi sebou dané, abychom si moc nešli do těla, to by nemuselo dopadnout dobře,“ smál se. A pobaveně se zamyslel, zda by zvládl roli bitkaře v NHL. „Jasně. Člověk si sice v bruslích není tak jistý jako naboso, ale asi bych v tom neviděl úplně problém,“ ušklíbl se.

Táhne ho to do útoku, má i své vysněné parťáky do lajny. „Jágr a Pasta, to by byla pohádka!“ zasnil se. Jiný tuzemský velikán Voráček mu slíbil, že někdy dorazí na jejich judistické ledové hrátky. „Takže, Kubo, pořád čekáme!“

Po Lukášovi se potatil i synek Toník. Začal, jak jinak, s judem, přidal si fotbal, ale ten ho omrzel, tak skočil po hokeji. Tréninky pětkrát týdně, chytlo ho to. Ale... „Už jsme tam měli trošičku problém, že jednoho spoluhráče začal přehazovat. Takže dostal školení, že judo do hokeje nepatří.“

Coby fanoušek je Krpálek zanícený. „Když jsou velké akce, tak se to snažím poctivě sledovat. Já fandím každému českému sportovci, pokud to není nějakej nafoukanej blbec,“ přiznal. S hokejem má spjatý i jeden z nejsilnějších zážitků, když při zápase českého týmu házel v O2 areně čestné buly. „Bylo to po olympiádě v Riu. Celá hala vstala a začali mi tleskat a ten potlesk pořád neutichal. Tehdy jsem měl extrémně husí kůži,“ vzpomínal.

Letošní šampionát ale sleduje jen na dálku, ve stejném termínu má i svoje mistrovství světa v Emirátech. „Když to půjde, budeme se s klukama přes počítač dívat.“ O českém úspěchu vůbec nepochybuje! „Nechci na ty kluky vyvíjet tlak, ale samozřejmě zlato!“ chechtal se. Na druhou stranu ví, co s týmem může udělat tlak domácího prostředí. „Ale doufám, že to dopadne. Já fandit budu!" slíbil.