Červenka o soukromí: Gladiátora můžu vidět pořád, sleduju Procházku i City

„Žádná. Ale snažím se dodržovat všechny hlášky trenérů, co spadají do týmového systému. A k tomu přidat svoje čtení hry.“

Co poslouchám

„Je mi to docela jedno, nemám žádný vyhraněný styl. Nevadí mi starší písničky ani ty nové. Co slyším, to poslouchám. Navíc mi přijde, že se pořád doma něco děje, takže na to ani nemám čas. Na hudbu nejsem žádný fajnšmekr.“