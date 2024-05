Slafkovský prožívá rozpačité MS: Tvrdá slova od legendy!

Na ledě je ho plno. Ať už v dobrém či špatném slova smyslu. Juraje Slafkovského (20) si na letošním hokejovém šampionátu zkrátka nelze nevšimnout. Slovenský mladík boduje, ovšem ne všichni jsou s ním spokojení. Jako třeba jedna z legend československého hokeje...

V průměru má po třech zápasech bod na utkání, byť na první gól zatím stále čeká. Juraj Slafkovský zatím prožívá poněkud rozpačitý šampionát. Víc než o jeho výkonech se v posledních dnech mluvilo spíš o jeho výstřelku v duelu proti Kazachstánu, kdy cestou na trestnou lavici počastoval soupeře »plačícím« gestem.

„Provokace jsou součástí hry, jsem na to zvyklý. Rád se biju, takže žádný problém, ale musíme to omezit,“ řekl Slafkovský po zápase podle slovenského serveru Šport24. „Za stavu 4:1 se snažili dostat do zápasu. Snažili se provokovat. Možná jsem to gesto ani nemusel dělat,“ dodal.

K výkonům aktuálně největší naděje slovenského hokeje se vyjádřil i dvojnásobný mistr světa Vincent Lukáč, kterému se chování jedničky draftu 2022 moc nezamlouvá. „Ať rychle spadne na zem,“ citoval slovenský web hokejového velikána. U toho ale Lukáč neskončil. Přeci jen měl pro Slafkovského v určitém směru pochopení.

„Je na něj vyvíjen velký tlak. Jde to vidět i na jeho chování. Na to jsou tady samozřejmě trenéři, aby ho mírnili. Jde na něm vidět, že chce něco dokázat. Je to mladý hráč. Musí ho krotit. Jen, ať hraje takový hokej, jaký hrál. Dvacetiletý kluk nemůže řídit věci v mužstvu,“ podělil se Lukáč o svůj pohled na Slafkovského. Pokud tedy forvard Montrealu dokáže ovládnout emoce, může být pro Slovensko rozdílovým hráčem.