Hvězda Slováků Slafkovský se vysmíval Kazachstánu, ale teď... Drsná reakce soupeře!

Konečně! Zhruba to si museli říct hokejisté slovenské reprezentace poté, co zazněla poslední siréna v utkání proti Kazachstánu. Výběr kanadského kouče Craiga Ramsayho (73) porazil papírově slabší mužstvo 6:2 a radoval se tak z první výhry na šampionátu. Utkání ale zastínilo nevhodné gesto Juraje Slafkovského (20) směrem k soupeři. Nyní přišla ze strany Kazachů ostrá reakce!

Nebreč! Radši se podívej na skóre zápasu. Nějak takhle si lze vykládat provokativní gesta Juraje Slafkovského po potyčce s Kazachy ve druhé třetině. Kontroverzní výlev se tak stal kaňkou na vysoké výhře Slováků 6:2. „Možná jsem to ani dělat nemusel,“ kál se po duelu Slafkovský v rozhovoru pro slovenskou televizi.

Svůj pohled na rozporuplný moment nabídl i Temirlan Gaitamirov (23), obránce Kazachtánu. A nutno podotknout, že pro počínání talentovaného forvarda Montrealu neměl ani trochu pochopení. „Každý viděl, jak to bylo. Skončil by špatně, kdybychom shodili rukavice,“ nedržel se Gaitamirov zpátky v rozhovoru pro Športweb a pokračoval. „Je to skvělý hráč, ale chybí mu respekt,“ nenechal na Slafkovském nit suchou.

Na »ubrečené« gesto reagovali i spoluhráči Juraje. Jako třeba útočník Třince Libor Hudáček, který bral situaci s humorem. „Kdybych vypadal jak on, tak každého zahodím do třetí řady,“ smál se dvojnásobný extraligový šampion. Slovenské hokejisty čeká v následujícím střetnutí našlapaní Američané. Udrží Slafkovský a spol. nervy na uzdě?