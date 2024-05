Brali nulu, mají eso! Birmančevič, nejužitečnější hráč od dob Komličenka, vystřílel Spartě 14 bodů!

Ruce roztažené jako Kristus Spasitel nad brazilským Riem, pusa dokořán, nadšením zářící oči, za čelenkou vlající vlasy. Jasně, Birmančevič (26)! Do fotbalové Sparty přišel jako »nula«, teď je Veljko-spasitel.

Jeho góly – v lize jich dal zatím 16 a naposledy v úterý večer dvěma zničil Baník (2:1) – přinesly Spartě v sezoně už 14 bodů! Nemluvě o dalším přínosu v podobě jeho jedenácti asistencí… A teď si vzpomeňte, čím byl, když před necelým rokem do Sparty přicházel: Měl za sebou sezonu ve francouzském Toulouse, pětadvacet duelů v lize, NULA gólů, jednu asistenci. Předtím hrál za Malmö a srbské Čukaričky.

Na Letné roztáhl křídla a vzlétl jako krásný motýl z nenápadné larvy. Na body je nejlepším hráčem ligy od dob Komličenka, má jich 27 (16 gólů + 11 přihrávek). Dalších pět tref a asistenci přidal za rudé v předkole LM a Evropské lize.

Rosického kauf

„Když nám o Veljkovi poprvé řekl Tomáš Rosický, měli jsme pocit, že by nám mohl pomoci. Jeho styl je velmi nebezpečný a agresivní. Věděli jsme, že se Birma nebojí chodit do prostoru kolem branky. Nicméně každý nový hráč potřebuje čas na adaptaci, což se zrovna u Veljka podařilo velmi rychle. Hraje už dlouho na opravdu vysoké úrovni. Pochvalu si ale zaslouží primárně Tomáš Rosický za to, že nachází dobré hráče,“ vyzvedl ředitelovu trefu kouč Sparty Brian Priske.

Jsem v nejlepším!

Birmančeviče při zápase s Ostravou vyvolával celý stadion. „Je skvělé cítit podporu fanoušků. Góly dávám pro Spartu a pro ně,“ povídal tmavooký balkánec.

„V Evropě už jsem toho prošel dost, mám plno zkušeností. Jsem v nejlepším věku, abych ukázal, co opravdu umím. Pracoval jsem na tom dlouho. Před pěti lety jsem hrál třetí ligu v Srbsku... Sem mě dovedla mentalita, odolnost. Ukazuju, že na to mám, přitom dlouho mi lidi nevěřili, že budu dávat tolik gólů a nahrávat na ně. Jsem možná trochu jiný než ostatní hráči v české lize, mám svou srbskou mentalitu, ta mi pomáhá,“ zhodnotil svou jasně nejlepší sezonu. A to ještě neskončila.