Rulík ocenil morál, nelíbilo se mu pět na tři. A vyhlídky? Sport není fabrika

Až na bídnou první třetinu to byl pro fanoušky skvělý zážitek. Góly, opět výtečná atmosféra, nakonec i výhra. „Jsme moc rádi, že jsme to zvládli. S Dány to nikdy předtím nebylo lehké,“ říkal kouč Radim Rulík po divoké výhře 7:4. Start Čechů do turnaje může budit optimismus, ale trenér to tlumí: „Můžete si naplánovat cokoliv, ale to není fabrika, to je sport. Je třeba jít postupně,“ vykládá Rulík, pro něhož je to první mistrovství v náročné roli. A jak sleduje situaci v zámoří?

Na střídačce je to někdy takový hukot, že má co dělat, aby ho hráči slyšeli. „Musím jim to někdy říkat přímo do ucha,“ tvrdí Radim Rulík. Národní tým vyhrál tři ze čtyř dosavadních duelů a vybojoval devět bodů.

Pro fanoušky to byl s Dány atraktivní zápas plný gólů. Jaký byl pro trenéra?

„Těžký.“

V čem nejvíc?

„Hlavně byla nepovedená a špatně sehraná dlouhá dvojnásobná přesilovka v první třetině. Kdyby to byl kvalitnější soupeř, mohlo by nás to stát i zápas. Určitě změníme sestavu na takovou přesilovku, budeme na tom pracovat. Je pravda, že v Euro Hockey Tour jsme neměli pět na tři, možná jenom dvacet vteřin. Jinak ne. Ale nechci se vymlouvat, prostě to bylo špatně sehraný.“

Navíc jste potom inkasovali.

„Nešly nám nohy v první části, neměli jsme takový pohyb. Dánové byli důraznější, byli u všeho včas. Nebylo to pro nás jednoduchý. Hodně nás povzbudil vyrovnávací gól, takže druhá třetina už vyzněla jednoznačně pro nás. Ale bohužel jsme si nepohlídali závěr, kdy jsme inkasovali. Dánové do toho kopli, šli si za možností vyrovnat.“

Což se stalo, ale nepoložilo vás to. Líbila se vám odezva?

„Myslím si, že v tu chvíli naši hráči zase zapnuli, ukázali morál, že nechtějí prohrát. Strašně klíčový byl gól na 4:3 od Tomáše Kundrátka , jak to tam prostřelil. V ten moment to Dánové otevřeli, šli do rizika, neměli zajištěnou obranu. Z toho pramenily brejky. Jsem rád, že jsme je proměnili. Nebylo to jednoduché. Dánsko pro nás není zrovna soupeř, který by nám vyhovoval. Koukal jsem, že v minulosti byly i zápasy, kdy jsme měli padesát střel a prohráli jsme o gól, remizovali jsme nebo se rozhodovalo v nastavení. Jsem rád, že to teď nenastalo.“

Je tohle právě pozitivní? Že dokážete i po potížích vyválčit výhru?

„Zatím jsme rádi. Je to ale taky dané soupeřem. Jsme rádi, že se prosadili i kluci, kteří ještě nebodovali. Produktivita jim pomůže, zvedne jim sebevědomí. A věřím, že pro jejich výkon to bude lepší.“

Hlavně je povzbudivé, že se trefil Dominik Kubalík , že?

„Určitě ano. Je to střelec. Hráč, který jestli má nějakou devizu pro tým, je to koncovka, zakončení. Pomůže mu to. Nejenom jemu, ale i dalším klukům, kteří se prosadili. Je to povzbuzení. Každý potřebuje něco pro sebedůvěru. A on přesně potřebuje k tomu gól.“

Mluvil jste, že změníte složení dvojnásobné přesilovky. I té klasické?

„Uvidíme. Pět na tři vám z fleku řeknu, že to změníme. Budeme pracovat na tom, abychom to sehráli líp, pokud taková situace nastane. Abychom byli víc nebezpeční. Pokud jde o pět na čtyři, podíváme se na video, rozebereme si to a uvidíme.“

A poupravíte i složení formací při hře pět na pět?

„Víme, že ne všechno úplně fungovalo, ale necháme si to projít hlavou a hned po utkání na to nemůžu teď relevantně odpovědět. Musíme všechno prodiskutovat s kolegy trenéry.“

SESTŘIH: Česko - Dánsko 7:4. Přestřelka a česká výhra s Dány za tři body po 12 letech Video se připravuje ...

Nemyslíte si, že se hráči trošku nechali strhnout opět báječnou atmosférou a dovolili Dánům srovnat?

„Určitě. Ale zase bylo důležité, že za stavu 3:3 jsme už nic soupeři nedovolili a už to jenom naskakovalo v náš prospěch. Tam se to zlomilo. Tedy až na ten jeden gól… Nakonec si myslím, že 7:4 je skvělý výsledek.“

Bude se vám lépe dýchat, když čtvrtfinále je prakticky jisté?

„Vnímal jsem to, ale nechci přeskakovat. Apeluju na hráče, abychom koukali jenom na zápas, který nás čeká. Ne na čtyři schody dopředu, ale zrovna na ten, který je před námi. Jsme rádi, že jsme vyhráli, určitě nám to pomůže do další práce.“

Každý zápas je vyprodaný, to vás jako trenér musí těšit, ne?

„To jo, ale zase nechcete zklamat fanoušky.“

Takže je to o to víc zavazující?

„Nevím, jestli je to správné slovo, zavazující… Ale víte, jak to chodí ve sportu. Někdy je to složitější. Můžete si naplánovat cokoliv, ale to není fabrika, to je sport. Je třeba jít postupně, věřit práci, která by mohla přinést výsledek. Takže po té cestě se snažíme jít. Uvidíme.“

Jaká komunikace na střídačce v tom hluku?

„Složitá. Kluci mě neslyší kolikrát, takže se k nim musím naklonit a říkat jim to do ucha. Když cítím, že je to hodně potřeba.“

Ale vysílačka funguje dobře, ne? Což se ukázalo při výzvě při sedmém gólu.

„Ano, hned jsme měli informaci. Takže spojení bylo dobré.“

Výzvu jste si vzali, i když to bylo v tu chvíli o dva góly. Ale ani tak jste nechtěli nic riskovat?

„Já si myslím, že to cenu má vždycky, protože v hokeji člověk nikdy neví. Zažil jsem i zápasy, kdy dva góly nestačily.“

Sledujete situaci v zámoří? Kdo by případně ještě mohl váš tým posílit? Pochopitelně se nejvíc řeší David Pastrňák .

„Sleduju to, samozřejmě. Ale vždycky, když se podívám, tak to vyznívá negativně pro nás. Takže už se asi dívat nebudu.“ (pousměje se)