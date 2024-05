Slovenská reakce na atentát? Žádné otázky, jen hokej. Polský kouč: Hrozné!

„Jsme na mistrovství světa, ale víme, co se děje,“ reagoval Kaláber, rodák z Bratislavy. „Je hrozné, co se ve světě děje. Je válka, jsou atentáty, o tom by před pěti lety nikdo nepomyslel. Můžu říct jen, že držím palce, aby bylo všechno v pořádku. Aby se z toho dostal co nejrychleji. A uzdravil se, nic víc k tomu se asi nedá říkat.“

Slovenští hokejisté mezi sebou téma pochopitelně probírali, před zápasem rozhodně nejsou totálně odříznutí od světa. Nicméně po vítězství nad Polskem, které pro ně rozhodně nebylo zadarmo, pochopitelně řešili čistě hokej. Začali výborně, rychle vedli 2:0, ale pak polevili. A bojovní Poláci s výborným Tomášem Fučíkem v bráně se drželi statečně.

„Trošku jsme si to chtěli zkomplikovat, jak my to máme rádi,“ kysele se pousmál obránce Martin Fehérváry. „Ale dokončili jsme to do vítězného konce, to je důležité. Trochu jsme vypli, začali si to komplikovat. Když jsme měli střílet, tak jsme přihrávali. A když jsme měli přihrát, tak jsme stříleli. Trošku jsme si komplikovali život. Měli jsme to dávat k nim a napadat, ale snažili jsme se to vozit individuálně. Tak hrát nemůžeme.“

Pozitivem byly dvě pohotové trefy Lukáše Cingela a nula Samuela Hlavaje. „Pro mě to byl těžký zápas, musel jsem se soustředit celou dobu, protože toho tam nebylo mnoho,“ komentoval mladý gólman. „A potom už to zkoušeli z kdejaké pozice, i zpoza brankové čáry. Takže to bylo náročné. Abych pravdu řekl, já se z tohoto hlediska cítil mnohem hůř, než proti Americe. Pro nás to byla povinná jízda a oni jen mohli. Bylo to náročné.“

Hlavaj ocenil i bojovný výkon rivala. První nuly na mistrovství světa si váží. „Není třeba zneuctívat soupeře, je to stejný zápas, jako každý jiný. Jedno, jestli je to Polsko, Amerika, Kanada… Jsem spokojený a do dalších zápasů na tom lze stavět.“

Výborně si vedl i český gólman Tomáš Fučík. Do 52. minuty pochytal 33 střel, pohotový zákrok špičkou betonu proti Martinovi Pospíšilovi na síti X sdílelo i TSN. Osm minut před koncem se ovšem Fučík na zemi po přesilovkovém závaru začal svíjet bolestí, musel střídat. Měl by být v pořádku, na střídačce zůstal a cenu pro nejlepšího hráče si převzal. „Věřím, že bude v pořádku,“ potvrdil dodal trenér Róbert Kalabér.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:03. Cingel, 11:46. Tatar, 57:22. Cehlárik, 57:34. Cingel Hosté: Sestavy Domácí: Hlavaj (Škorvánek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, P. Koch, Golian, Gajdoš – Slafkovský, Hrivík (A), Cehlárik – Hudáček, Cingel, Tatar (C) – Kelemen, Pospíšil, Regenda – Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna. Hosté: Fučík (52. Zabolotny) – Kolusz (A), Wanacki, Kruczek, Wajda, Bryk, Górny, Ka. Maciaś, Dronia – Fraszko, Pasiut (A), Wronka – Kr. Maciaś, Dziubiński (C), Urbanowicz – Walega, Paś, Zygmunt – Michalski, Komorski, Kreżolek. Rozhodčí Hribík (CZE), Pearce (CAN) – N. Briganti (USA), Yletyinen (SWE) Stadion Ostrava Arena Návštěva 9 109 diváků