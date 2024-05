Pastrňákova maminka: I on je jen člověk! Byla unešená z atmosféry

Seděla v hledišti v dresu s číslem 10. A se jménem PASTRNAK. Navíc to byl havířovský trikot. Že by něco nehrálo? Ne, to maminka Davida Pastrňáka vyrazila na hokej fandit synovi, ale hlavně celému českému týmu, v jeho dresu z dětství. Tak, jak to dělá vždycky. Je to patriotka, stejně jako kanonýr z Bostonu. Když celá hala poskakovala, také si stoupla a vlnila se. Prostě Mama Pasta. Nejslavnější fanynka. „Úžasná atmosféra. Opravdu super,“ říkala Marcela Ziembová pro iSport.cz.

Aktuálně je to nejsledovanější máma v Česku. Její syn posílil národní tým, nerozpakoval se po náročné sezoně v Bostonu dorazit a pobláznil hokejovou zemi.

„Ale pořád je to jenom člověk, nemůžeme do něj vkládat veškeré naděje,“ vykládala paní Marcela s obavou, aby kanonýra z Bruins všichni nepovažovali za spasitele. Za toho, kdo na svých bedrech mužstvo donese ke slastnému triumfu. Pokud možno zlatému...



„Všimla jsem si, že to tak je. A já nechci, aby to tak bylo, víte?“ pousmála se.

Ale při utkání mohla vidět, jak moc je teď její syn populární. Salvy potlesku už při představování. Všichni kvitují, že i když je po play off pomlácený a sen o Stanley Cupu se mu rozplynul, nerozpakoval se rychle přicestovat posílit reprezentaci.

Navíc doma.

„Je to srdcová záležitost. Nároďák je pro něj nejvíc. Navíc, když se hraje na domácí půdě. Davídek byl odhodlaný. Buď Stanley Cup, nebo zlato z mistrovství,“ přiznává paní Marcela. První úkol si mohl škrtnout. Takže teď to zlato!

„Má v sobě mimořádné odhodlání, ale je to týmový sport,“ upozorňuje Mama Pasta, která však tohle označení nemá úplně ráda. Protože vychází od legendárního Jaromíra Jágra, jehož maminka mu byla neustále po boku, když válel za Pittsburgh.

Kdežto paní Marcela zůstává v Česku, vyráží pouze na návštěvy.

I tak ale na ni slavný syn, jenž už sám má rodinu, nedá dopustit. Při každém rozhovoru nezapomene mamince poděkovat za to, jak ho vychovala.

Teď se zdá, že je Pastrňák miláčkem celého národa. Nejenom její…

„Lidi ho mají rádi, jo? Jejda,“ směje se. „No jasně, že jsem ráda. Je to moje dítě. A jestli ho mají rádi i další, kromě mě, je super, že bude zahrnutý nejenom láskou ode mě.“

I když mluvila o tom, že ji moc lidí nepoznávají, tak když si před druhou třetina usedla na svoje místo, hned ji manželé, sedící za ní, poprosili o selfie. „Kupodivu ale vůbec nejsem nervózní. Užívám si to. Atmosféra je úplně nádherná. Neskutečné. Hrozně se mi to líbí, užívám si to,“ rozzářila se maminka nejlepšího českého hokejisty.

Ten na ledě ukázal spoustu ze svého umu. Schytal pár ran, několik Kanaďanů se na něm vyfaulovalo. A také chválil báječnou kulisu.

„Užil jsem si to, ale bylo by to trochu sladší s výhrou. Jsem rád, že se mi podařilo si zahrát doma. Škoda, že to neskončilo vítězstvím,“ litoval útočník Bruins, jenž si zahrál spolu s Pavlem Zachou a kapitánem Romanem Červenkou. Češi srovnali z 1:3 na 3:3.

„Červus hraje neskutečně, celý turnaj jako správný kapitán,“ velebí týmového lídra.

Teď všichni věří, že ve čtvrtfinále to rozbalí ještě víc. V hledišti u toho nebude chybět opět aktuálně nejsledovanější fanynka.

Paní Marcela. Ta, která syna vychovala ve skromných podmínkách. Maximálně se pro něj obětovala.

Teď si užívá zaslouženou odměnu. Navíc v domácím prostředí.

