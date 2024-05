Trable pro Slovensko, přišlo o oporu. Slafkovský: Ostravy už mám dost

Na ostravskou část světového šampionátu nebudou slovenští hokejisté i přes postup do čtvrtfinále vzpomínat v nejlepším. Alespoň o tom svědčí slova dvacetiletého útočníka Juraje Slafkovského. Když dostal dotaz na změnu prostředí po výprasku se Švédskem (1:6), ve kterém Slováci přišli o jednoho ze svých nejlepších útočníků Martina Pospíšila, zahlásil: „Pojďme do Prahy, už mám Ostravy dost.“

Obavy o Martina Pospíšila přebily všechny ohlasy na poslední skupinový zápas s neporaženými Švédy, i čtvrtfinálovou přípravu na Kanadu. Důrazný útočník Calgary Flames patří na šampionátu k nejlepším, ze šesti zápasů měl sedm bodů (3+4).

V bitvě se Švédy ho chtěli trenéři vyzkoušet právě vedle Juraje Slafkovského a Petera Cehlárika. Pospíšil k nim naskočil jako centr první formace. Jenže odehrál jen necelé dvě minuty čistého času.

Po nárazu do mantinelu si poranil ruku. Spoluhráči k němu volali nosítka, ale Pospíšil se po chvíli postavil, v bolestech a předklonu odjel sám, hned zamířil do kabiny. Následně do nemocnice.

„Nebylo to těžké jen pro mě, ale pro celý tým,“ popisoval Juraj Slafkovský. „Škoda. Věřím, že bude v pohodě a že to nebude nic vážného. Samozřejmě, když hrajeme bez jednoho chlapa, jsou lajny rozházené, všichni hrají jinde a jinak. Ale to nemůže být naše výmluva.“

Po zápase už postával Pospíšil před halou v civilu a s rukou ovázanou v bandáži. Probíral zranění s kamarády. „Martin si narazil levé rameno,“ upřesňoval týmový lékař Pavol Lauko. „Dělali jsme mu rentgen i sono, nepotvrdila se žádná zlomenina, ani poškození šlach nebo svalů. Ve středu ještě absolvuje vyšetření magnetickou rezonancí a na jeho základě se rozhodneme, jak to s ním bude na turnaji vypadat dál.“

Podle lékaře neměl Pospíšil rameno vyhozené, ani poškozené. „Hybnost je plná, ale bolestivá. Má pohmožděné svaly, vyšetření ukáže víc.“ Na marodce už jsou i útočníci Marek Hrivík a Andrej Kudrna, ale ti podle lékaře odpočívali z preventivních důvodů. „Nemyslím si, že to bude s Martinem (Pospíšilem) vážné,“ věří útočník Libor Hudáček, který také hraje přes bolest a čeká ho kontrolní vyšetření.

„Celý turnaj hraje s chronickým zraněním, které měl už během sezony,“ přitakal Pavol Lauko. „Dostal obstřiky, uvidíme, co ukáže magnetická rezonance. Myslím si, že Libor bude schopný odehrát čtvrtfinále.“

Středeční zprávy ze slovenského týmu bohužel pozitivní nejsou. Martin Pospíšil podle všeho dohrál a čtvrtfinále hrát nebude. V něm se Slovensko ve čtvrtek střetne s Kanadou.

„To je sen mnoha hráčů, lepší už to snad být nemůže,“ má o motivaci postaráno kapitán Tomáš Tatar. „Myslím, že to bude podobné, jako proti Americe, to jsme zvládli perfektně. Je třeba být připravení i na malé provokace, hrát trošku tvrději. Držet nervy na uzdě a provokovat možná naopak je. Že jim malé Slovensko bude dělat zle. To může být, co můžeme zkoušet.“

Těší se i Slafkovský, který sice stále čeká na gól, ale má 7 bodů ze 7 zápasů (0+7). V NHL hraje za Montreal Canadiens, nejen pro něj to bude velký zápas. „Osobně se na to moc těším a věřím, že všichni ukážeme, co v každém jednom z nás je. Dáme do toho vše! Myslím, že když si vše splníme, máme šanci. Kanada je vždycky dobrá. Zvlášť, když má mančaft z NHL. Bude to náročný zápas, mám tam pár kamarádů, takže se těším.“

Slovenští hokejisté v ostravské skupině získali solidních 12 bodů. Na úvod prohráli s Německem 4:6, pak porazili Kazachstán 6:2, USA 5:4p, Polsko 4:0 a Francii 4:2. V závěru podlehli Lotyšsku 2:3sn a Švédsku 1:6. Podle statistik zatím mají nejhorší přesilovku ze všech (1 gól z 23 přesilovek), ovšem na špici statistik je brankář Samuel Hlavaj (úspěšnost 93,94%, průměr 1,93).

V Ostravě si stěžovali i na nepříjemné vedro, které v hale během zápasů panovalo. „Je tady takové teplo, že v páté minutě máme mokré rukavice a nedá se vystřelit, v podstatě nemáme puk pod kontrolou,“ popisoval mladý obránce Šimon Nemec.