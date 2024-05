Švýcarský hokejista s českými kořeny Fiala: Komu fandí babička?

Pro jeho rodinu to bude pořádně pikantní zápas! Švýcarský útočník Kevin Fiala (27) sice obléká dres alspkého státu, ale jeho kořeny vedou do Česka. A právě s touto zemí svedí Fialův tým boj o zlatou medaili! Na kterou stranu se tedy kloní jeho rodina?

Švýcarský hokejista Kevin Fiala považuje postup do finále mistrovství světa za mimořádnou věc a nezabývá se tím, že v neděli se v Praze utká o zlato s reprezentací pořadatelské země, odkud jeho rodiče pocházejí. V rozhovoru pro Českou televizi pak s redaktorem rozsekl otázku, jakému týmu drží palce babička.

„Babička? Já doufám, že mně! Ale... Ne. Mně, mně,“ ujišťoval hezkou češtinou Fiala. „Ale bude to hezký zápas, my se těšíme,“ pravil.

Švýcaři zabojují o premiérové zlato ze světového šampionátu, jejich doposud nejlepším výsledkem je třikrát stříbro. „Můžeme být na sebe pyšní, jdeme dál. Zítra to bude zase úplně jiný zápas. To, že jsme ve finále, je pro nás speciální bez ohledu na to, proti komu nastoupíme,“ prohlásil sedmadvacetiletý útočník Los Angeles po výhře 3:2 po nájezdech.

Proti Čechům nastoupil už ve skupině. Tehdy šlo o jeho první zápas na turnaji, který měl původně vynechat. Díky dřívějšímu narození dcery ale nakonec na šampionát dorazil a stejně jako dnes i proti Česku zaznamenal gól z přesilovky a proměnil nájezd, čímž přispěl k výhře. Švýcaři dnes proti Kanaďanům vedli po první třetině 2:0, obhájci zlata ale vyrovnali.

„Byl to velmi dobrý zápas. Připomínalo to horskou dráhu, bylo to hodně emotivní. Jsem pyšný na to, jak jsme na konci zareagovali. Na konci zápasu byli na koni, ale poradili jsme si s tím a k ničemu jsme je nepustili,“ prohlásil Fiala.

„V prodloužení jsme se vrátili zpátky a náš gólman Leo (Leonardo Genoni) byl neuvěřitelný od začátku do konce, což předvádí v celém turnaji,“ řekl se 13 body druhý nejproduktivnější hráč šampionátu.