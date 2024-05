SESTŘIH: Švédsko - Kanada 4:2. Seveřané berou bronz. Bedard se čertil

Rána holí do mantinelu, dvě velmi důrazná zavření dvířek u hráčské lavice. Enormně nadaný teenager Connor Bedard uzavřel turnaj v nepohodě a nervech. Obávaný robot se rozladil po třech skupinových zápasech, v nichž dal pět branek. Další už poté nepřidal.

Platilo to i v utkání o třetí místo, kde se činili jiní. Dvakrát skóroval pracant ze čtvrté švédské brázdy Carl Grundström. K obratu ve třetí třetině značně přispěl i Marcus Johansson.

„Našli jsme způsob, jak vyhrát, ale od šampionátu jsme čekali víc,“ přiznal člen elitního útoku. „Ve druhé třetině jsme zpomalili, ale když nám dali branku na 1:2, převzali jsme tempo. V medailovém zápase proti Kanadě nechcete padnout, ale jestli budeme slavit? Jsme unavení,“ popsal Johansson.

V podobném duchu hovořil jeden z lídrů hvězdné party Tre Kronor Victor Hedman. „Jsem pyšný na to, jak jsme se odrazili od zápasu s Českem. Nebylo to jen o nás, ale o celé zemi, přijeli tu fanoušci, proto jsme chtěli podat co nejlepší výkon,“ řekl k motivaci.

Kanada v sobě stejný oheň nenašla. Zejména v úvodní dvacetiminutovce fanoušky na tribunách vyloženě uspávala. Když se zdálo, že by cenný kov přece jen mohla vykutat, zvedla se švédská stavidla.

„Prohráli jsme jen jeden zápas z deseti. Bylo to o jedné porážce, ale předvedli jsme solidní bilanci,“ cenil si Hedman.