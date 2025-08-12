PAOK poslal třetí nabídku za Zafeirise! Slavia řeckému záložníkovi přihazuje miliony
Tohle bude ještě hodně zajímavý seriál... PAOK se totiž nehodlá vzdát Christose Zafeirise, podle informací iSportu poslal do Edenu již třetí značně vylepšenou nabídku, kterou bude Slavia i vzhledem k nastavení řeckého záložníka složitě odmítat. Zatím to šéf Jaroslav Tvrdík řeší tak, že chce dvaadvacetiletému fotbalistovi razantně vylepšit současnou smlouvu. Jak PAOK začal lákat Zafeirise? Co vše mu nabízí? Jaké je pozadí námluv? Více jsme psali už ZDE>>>
První nabídka řeckého velkoklubu měla být strukturovaná takto: 5+5+2, čili pět milionů eur hned, pět ve splátkách a dva v bonusech. S tím Slavia nesouhlasila, dokument smetla ze stolu.
Jenže PAOK se Zafeirise nevzdal, a tak o víkendu přihodil na 8+3. To už ve Slavii dost rezonovalo, zvlášť v kombinaci s tím, že dvaadvacetiletému středopolaři nabízí značka ze Soluně smlouvu na zhruba tři miliony eur ročně. Na dobu pěti let!
A teď je situace znovu jiná, podle nejnovějších informací iSportu do Vršovic přistála nabídka