Šebek: Odměny za Paříž? Poděkování. Dotace pro hokej se vyplatí

V tanci milionů za olympijské medaile na tom čeští sportovci ve srovnání se světem nejsou špatně, i když žebříčkům ani nevládnou. Vláda schválila návrh Národní sportovní agentury, v němž je zlato z letošních Her v Paříži oceněno 2,4 miliony korun. „Je to důstojná odměna,“ vyjádřil se předseda agentury Ondřej Šebek. Vysvětlil i stomilionové dotace pro hokejový šampionát.

Jste spokojen s částkou, kterou je olympijské zlato v Paříži oceněno?„Myslím, že to je odraz aktuálních možností NSA. Odměna určitě není ani největší, ani nejmenší. Platí, že pro olympioniky to není hlavní motivace. Vyjadřuje jasnou váhu případnému úspěchu na olympiádě. Hodnota v nominální hodnotě není vyšší než na předchozích dvou olympiádách. Pozitivní posun je, že jsme odměny rozšířili pro realizační týmy. NSA vnímá pozici trenérů, fyzioterapeutů či servismanů v rámci českého sportovního hnutí. Bez nich není možné úspěchu dosáhnout.“

Ve Velké Británii například odměny vůbec nemají, místo toho dávají olympionikům plošně štědrá stipendia. Co říkáte na tenhle systém?

„Naše zvyklost má svou logiku. Sportovci jsou podporováni průběžně, formou svazu, péčí v resortních centrech. Je autonomní rozhodnutí každého svazu dle jejich zvyklostí a finančních možností dávat sportovcům individuální odměnu. I Světová atletika vypisuje pro úspěšné olympioniky odměny na úrovni federace. U nás je to kombinace. Pokud je někdo olympijský vítěz, olympijský medailista, má nárok na finanční odměnu a dostane se i do vyšší kategorie zabezpečení. Tohle je jednorázová odměna za úspěch na globální akci, který dělá nejen radost fanouškům, ale má v naší zemi obrovskou publicitu. Pokud se daří Lukáši Krpálkovi, judisti nemají problém s náborem. Když se dařilo Mirce Knapkové, byly plné loděnice.“

Co si myslíte o přelomovém rozhodnutí Světové atletiky, která jako první sportovní federace dává odměny za olympijské zlato? Vzbudilo to i negativní reakce, protože většina olympijských sportů si takový krok nemůže dovolit…

„Jestli jsou možnosti Světové atletiky takové, že může vyplácet odměny, je to dobře. Je to další motivace pro atlety, aby byli co nejúspěšnější, aby tam padaly maximální výkony v disciplínách, které můžou být na mítincích mimo olympijské hry honorovány lépe.“

Pojďme k hokejové euforii v Česku. Jak se vám líbí domácí šampionát?

„V přímém přenosu vidíme efekt takto velkých sportovních akcí, kdy jsou nejen obě haly, ale obě města plné turistů, fanoušků, kteří si nejen užívají krásy Prahy a Ostravy. Utrácejí peníze v restauracích, přepravují se taxíky, bydlí v hotelích, kupují reklamní předměty, skládají komplimenty organizátorům. Ta akce je skvělá, vnímáme respekt k organizátorům i fanouškům, kteří dělají skvělou atmosféru na všech zápasech. Měl jsem možnost mluvit s předsedou mezinárodní hokejové federace, tenhle fakt dával na první místo. Vidíme vzedmutí národní hrdosti, o sport a hokej se zajímají lidi, které jinak nechává chladným. Slýchám dotazy, jestli jsou vyprodány i zápasy méně atraktivních soupeřů. Potvrzuji, že lístek na zápas Dánsko – Norsko nebylo možné získat.“

Pozornost ale vzbudilo, že jste se rozhodli nepožadovat zpět nic ze dvousetmilionové dotace, přesto že bude šampionát zřejmě ziskový. Nemělo to být původně jinak?

„Já jsem nic takového netvrdil, to byl striktní úřednický výklad části výzvy, která hovoří o tom, že bychom neměli podporovat akce, které jsou určeny k tvorbě zisku. Cílem pořádání mistrovství světa v hokeji, v biatlonu, ve veslování nebo mistrovství Evropy v baseballu, není primárně tvořit zisk, ale uspořádat akci, která by uspokojila fanoušky a naplnila parametry jako popularizace České republiky v zahraničí, cestovního ruchu a ekonomické dopady spojené s vázanou spotřebou. Není velké umění udělat akci, která je ve ztrátě. Trestat někoho za to, že je úspěšný, není, co bychom chtěli.“

Ale nejednal hokejový svaz chybně, když původní odhad příjmů podcenil?„Bereme, že hokej v roce 2023 předložil v tomhle konkrétním případě velmi defenzivní odhad příjmů ze vstupného. Byla to doba, kdy jsme za sebou měli šok z covidu, kdy se necestovalo, a kdy byly zavřené sportovní akce. Chápu opatrnost. Hokej předložil aktualizovaný rozpočet, kde byly zrealizované příjmy ze vstupného, i náklady a ceny dalších služeb. Že bychom dotaci neposkytli, nebylo v reálných úvahách. Reálným obrazem je obrovská služba státu, radost pro fanoušky. Vzhledem k dřív realizovaným podporám je částka adekvátní. Pro stát je to velmi dobrá investice.“

ODMĚNY ZA OLYMPIJSKÉ ZLATO (v korunách)

Itálie 4,44 milionu Hongkong 3,64 milionu ČESKO 2,4 milionu Francie 1,97 milionu USA 850 tisíc Německo 494 tisíc Velká Británie 0 Norsko 0

ČESKÉ ODMĚNY PRO PAŘÍŽ (JEDNOTILVICI)