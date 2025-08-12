Předplatné

ONLINE: Plzeň - Rangers. Odveta boje o LM, povede se Viktoriánům zázrak?

Amar Memič v zápase na Rangers
Amar Memič v zápase na RangersZdroj: ČTK / AP / Andrew Milligan
Denis Višinský nastoupil na hřišti Rangers v 57. minutě
Cyriel Dessers proměnil proti Plzni penaltu
Cyriel Dessers z penalty proti Plzni zvýšil
Djeidi Gassama slaví branku proti Plzni
Djeidi Gassama střílí gól do sítě Viktorie Plzeň
Jefte z Rangers v ofenzivním snažení proti Viktorii
Trenér Plzně Miroslav Koubek na tiskové konferenci před odvetou s Rangers
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Fotbalisté Plzně se v úterní domácí odvetě třetího předkola Ligy mistrů proti Glasgow Rangers pokusí o malý zázrak. Západočeši před týdnem v úvodním duelu ve Skotsku utrpěli vysokou porážku 0:3 a k postupu do závěrečného předkola o účast v hlavní fázi potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod prohráli venku o tři branky. Zápas se startem v 19.00 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

--

Viktoria před týdnem odehrála v souboji vicemistrů svých zemí nepovedený zápas. Po chybách v defenzivě třikrát inkasovala a utrpěla nejvyšší porážku v pohárech pod trenérem Miroslavem Koubkem a od října 2022, kdy v Miláně podlehla Interu 0:4.

Západočechům se výrazně vzdálila vidina vysněné páté účasti v hlavní fázi Ligy mistrů. Na cestě do základní části prestižní soutěže by vedle obratu proti Rangers museli zvládnout ještě závěrečné čtvrté předkolo, v němž postupující narazí na lepšího z dvojice Salcburk - FC Bruggy. V případě vyřazení s Rangers se Viktoria přesune rovnou do základní části Evropské ligy.

