Zlato? Věřím, že to vyjde, říká Jandač. Smekl za odvážné tahy trenérů

Po čtrnácti letech ve finále - a navíc naprosto fantastickým výkonem proti bezradnému Švédsku. Český národní tým jde do finále proti Švýcarsku a experti Josef Jandač a Michal Mikeska v Zimáku živě po semifinálovém duelu byli z představení reprezentace nadšení. A věří jí i do duelu o zlato. „Jsme v euforii, cítím takové flow,“ usmívá se Jandač.

„Myslím, že i s diváky a tím, jak to do sebe zapadá, tak se těším na zítřek, protože cítím, že to vyjde,“ přidává bývalý trenér národního týmu a v současnosti kouč Plzně, který byl expertem Zimáku živě pro utkání Česka se Švédskem. „Soupeř to s námi bude mít hodně těžký. Je to pokerový flip, takže 52 na 48. A věřím tomu, že těch dvaapadesát nám zaručí ten divák,“ doplňuje Michal Mikeska.

Faktor diváků na druhou stranu bude hrát roli i pro soupeře. A v tomto směru českou reprezentaci proti Švýcarsku čeká jiná výzva než proti čtvrtfinálovému a semifinálovému soupeři, pro které to byl první zápas po přesunu z Ostravy. „Jen Kanaďané a Švýcaři už jsou na ně víc zvyklí, zatímco Švédové a Američané přijeli překvapeni,“ upozorňuje Jandač.

Vzájemná znalost soupeřů ze skupiny by naopak podle Jandače neměla mít zásadní vliv. „Myslím, že to bude minimální faktor. Už je to finálový zápas a nekoukáte napravo, nalevo. Bude záležet na vylučování, přemotivovanosti. Na mistrovství světa to tolik nehraje roli,“ soudí.

V duelu se Švédskem Jandače nepříjemně překvapilo, že trenéři Tre kronor nesáhli k razantnějším tahům během zápasu. „Když se podívám na management zápasu od Švédů, stejně jako v zápase s USA mi nepřišlo, že by s tím zápasem něco chtěli udělat. Jeden osmimilionový bek z NHL, dva jedenáctimilionoví a nic vám to nezaručuje. Dvakrát jsme šli sami na bránu, a máte v obraně taková jména. Překvapilo mě, že po čtvrtém gólu, byť za to gólman tolik nemohl, do toho nedali nějaký impuls. Kdyby se to stalo na naší straně, tak to rozebíráme horem dolem,“ upozorňuje.

Zpětně se oba experti v Zimáku ohlédli i za nominací národního týmu na světový šampionát. Ačkoliv za ni byl Radim Rulík z různých stran kritizován, projevila se Mikeskova prozíravost, když v okamžité reakci po tiskové konferenci měl pochopení i pro leckteré neortodoxní tahy ze strany kouče reprezentace.

„Špaček zvládá mistrovství světa až excelentně. Ale kdyby tam byl Jiří Ticháček nebo dva, tři další mladí kluci, už by to nemuselo fungovat. Myslím, že je správně, že je tam jeden mladý hráč. Soudím, že to probrali zleva zprava, všichni si k tomu něco řekli a udělali to velmi správně,“ chválí Mikeska Radima Rulíka a jeho realizační tým.

„Trochu bych to rozdělil na poslední Euro Hockey Tour a uzávěrku nominace. Na můj vkus tam bylo hodně hráčů. Zpětně se to jeví tak, že všechno bylo dobře, ale v tu dobu nikdo nevěděl, že přijedou Kämpf, Nečas, Zacha a Pastrňák,“ přidává svůj názor Jandač.

Na druhou stranu bývalý kouč národního týmu uznává Rulíkův realizační tým za odvážné tahy. A třeba i na úkor hokejistů z NHL. „Vždycky si říkáme, že hráč NHL má zákonitě pozvánku na mistrovství, ale je třeba si přiznat, že když je mužstvo delší dobu pohromadě a hráči jsou na sebe víc zvyklí a trenér je může víc dostat do systému, tak má týmový duch větší úspěch. Musí vám i přát trochu štěstí, že tito rozdíloví hráči vám přijedou. I tah na tři útočníky na tři uvolněná místa byl risk, který vyšel,“ říká Jandač.

