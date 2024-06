Políbil pohár, polaskal zlatou medaili a cestou z haly houknul: „Během léta mě čeká svatba.“ Bek Michal Kempný (33) ale není jediný z hrdinů hokejové republiky, kdo do toho co nevidět praští. S forvardem Davidem Pastrňákem (28), gólmanem Petrem Mrázkem (33) a útočníkem Davidem Tomáškem ( 27) budou čtyři!

HOLKY, TO ZLATO JE I VAŠE

Jsou to kluci šikovní, silní a uznalí. Vědí, že jejich holky si ty zlaté placky zaslouží za to, jak jim fandily do roztrhání svých okouzlujících těl, a tak se s nimi o ně něžně podělili. Obránce Kundrátek dokonce nosil svoji divukrásnou kanadskou manželku Alannah v kabině na rukou...