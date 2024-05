Tomášek: Věděli jsme, jak Rakušani hráli. Gól? Odměna za mou hru

V přesilovce nabil Dominiku Kubalíkovi na přesnou pumelici z kruhu, po 91 sekundách závěrečného dějství svým prvním gólem v turnaji uhasil David Tomášek možný vzdor vzpurných Rakušanů. „Není náhoda, že porazili Finy, obrali Kanadu. My jsme ustoupili ve druhé třetině, možná nás přestříleli, dělali jsme trošku blbosti, trošičku vykřičníček. Ale obětavostí a trpělivostí jsme to uhráli,“ řekl centr druhého útoku po vítězství 4:0. Po něm už má český celek jistotu čtvrtfinále.

I s loňskem celkem dvanáctý zápas na šampionátu a konečně jste se trefil. Měl jste velkou radost?

„Je samozřejmě speciální dát tady gól. Ale už jsem říkal, že když budu moct, klukům nahraju, budu se snažit hrát stejně, zodpovědně do obrany. Pak to někdy vyjde na mě a tentokrát se to povedlo.“

Trefil jste puk ideálně? Zdálo se, že se trochu vrtěl.

„Večerní zápas, občas se to stane. Ovšem měl jsem tam utkání, kdy mi puk sedl, střela jako blázen, ale zákrok byl famózní. Teď to možná trošku lehce skočilo. Jako lajna jsme ale byli obecně v klidu, já taky, protože jsem hrál svou hru. Věřil jsem, že když budeme tahle pokračovat, bude to dobré.“

Už proti Dánsku jste nahrál Dominiku Kubalíkovi , který se trápil, tentokrát jste mu v přesilovce krásně nabil na jeho typickou ránu bez přípravy. Konečně vyšla.

„Bavili jsme se o tom, v prvních zápasech jsem možná až moc chtěl puk prohazovat na něj. Soupeři to zachytávali, ale tentokrát to vyšlo parádně. Vlastně už od minulého zápasu, prosadil se. Tohle on umí, dobře sehrané.“

Na začátku druhé části se zdálo, že Rakušané chytají druhý dech. Viděl jste to stejně?

„Hráli výborně. Není náhoda, že porazili Finy, obrali Kanadu. Už říkám asi potřetí, turnaj potvrzuje, jak se hokej vyrovnává, všichni hrají obětavě, systémy. Pak rozhodují maličkosti. My jsme z toho ustoupili ve druhé třetině, oni nás přestříleli. Dělali jsme trošku blbosti se střídáním, s pukem, při rozhodování ve střední zóně. Trošičku vykřičníček. Ale zase obětavostí týmu, trpělivostí jsme to uhráli.“

Jak jste se na Rakušany připravovali? Se Švýcary se přetahovali, pak se dotáhli s Kanadou a porazili Finy, nabrali sebevědomí.

„Šli jsme na ně s respektem, svědomitě. Všichni viděli, jak hráli dobře, my taky. A bylo dobře, že jiné týmy takhle obrali, museli jsme si dát ještě větší pozor. Dobře zvládnuté, s nulou vzadu.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Zaznělo po druhé třetině za stavu 3:0 něco ve smyslu: Bacha, Kanada už vedla 6:1?

„Jo. Chtěli jsme zlepšit výkon, hráli s pokorou. A myslím, že jsme ho zlepšili.“

Co říct k Petru Mrázkovi ? Po třech gólech proti Norům to zavřel, 103 minut nedostal gól, přitom ve druhé třetině prožil pár horkých chvilek?

„Ono je to těžké. My se snažíme zblokovat, jenže puk třeba někoho škrtne. Náhoda je blbec, měl tam těžké zákroky, ale chytil to a nula je pro něj super.“

Hráli jste na konci i pro něj, aby ji udržel?

„Hráli jsme pro vítězství, snažili se bojovat i pro něj. Ale hlavní je vítězství. Oboje vyšlo.“

Čtvrtfinále máte jisté. Řešíte tohle vůbec?

„Tohle slyším až od vás. Myslím, že nám bude řečeno, že jdeme zápas od zápasu, Britové budou zase složitý soupeř. Pak je ještě jeden zápas. To je klišé, které je ale strašně pravdivé.“

Schováte si puk za první gól na šampionátu?

„Možná mi ho tam někdo vzal. Odměna za mou hru, která myslím, že měla v turnaji vzestupnou tendenci. Povzbuzení do dalších zápasů, abych hrál podobně, a třeba jsme to v lajně ještě zlepšovali.“

Přijede Martin Nečas. Jak pomůže on?

„Rozdílový hráč, výborný hráč. Teď je na trenérech, jak to dají dohromady. Kdokoli přijede, musíme pořád hrát srdcem a týmově. Jakmile z toho vypadneme, budeme mít problém. Tohle nás teď zdobí a strašně si přeju a věřím, že to budeme držet dál. Bez toho to nejde.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:33. Kaše, 35:49. Kubalík, 36:53. Flek, 41:31. Tomášek Hosté: Sestavy Domácí: Mrázek (Dostál) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Hosté: Madlener (Höneckl) – Heinrich (A), Nickl, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Stapelfeldt, Brunner – Raffl (C), Nissner, M. Huber – Zwerger, Rossi, Schneider – Ganahl (A), Baumgartner, Haudum – P. Huber, Wukovits, Rohrer. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Kaukokari (FIN) – Heffner (GER), Nikulainen (FIN) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků