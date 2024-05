Krejčí o zlatém gólu Pastrňáka: Mám husí kůži. Zacha by měl jezdit častěji

Česko je první v cíli velkého hokejového festivalu a může vyhlížet příjemnou budoucnost. Navíc se opět prokázalo, že na Prahu slyší celý svět. „Jezdí k nám hrozně rádi. Když to jde, sbalí se a jedou. Hrát u nás nebo v Tampere je pro ně rozdíl. Spousta cizích hráčů by odřekla. Praha zní. Tak to zkrátka je,“ hlásí David Krejčí v rozhovoru pro Sport.

Není vám líto, že jste u té parády nemohl být?

„V prvé řadě jsem za kluky hrozně rád. Já tam zkrátka být nemohl a tak to je. Borci si vedli neskutečně. Smekám klobouk. Český hokej tohle hrozně moc potřeboval. A konečně to vyšlo. Takovýhle úspěch chytne spoustu malých kluků, mají teď ke komu vzhlížet. Zlatá medaile po čtrnácti letech… Jak říkám, je strašně důležité, že zlato přišlo.“

Navíc ho vystřelil David Pastrňák. V pravou chvíli ukázal, jaký je to hráč.

„Nemohlo to dopadnout krásněji, než že zrovna on trefí zlatý gól. To nevymyslíte. Před dvěma roky měl na mistrovství nejvíc gólů, všech sedm by vyměnil za jediný zlatý. Tady góly obstarávali jiní, pak se šlo na finále. Hraje se v Praze a