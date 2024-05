Mistr světa Stránský oznámil konec oslav: A kdo opravoval pohár?

Nezapomenutelné. Přesně takové byly oslavy hokejových mistrů světa, kteří za to pořádně vzali. Stejně jako za pohár pro vítěze, který byl už den po obrovském triumfu rozviklaný. Nyní už je ale zase v pořádku. A útočník Matěj Stránský (30) prozradil, kdo se ho snažil dát do kupy.

Stránský se o několikadenním mejdanu šampionů rozpovídal v pořadu Snídaně, kde mimo jiné uvedl, kdy přesně skončil. „Oslavy byly velké, ale měly být proč. Ve čtvrtek už skončily, jeli jsme domů, měli jsme toho už taky dost,“ prozradil útočník, jenž hraje švýcarskou nejvyšší soutěž, konkrétně za Davos. „Byly tam nějaké pauzy a spánek, ale užili jsme si to a budu na to vzpomínat do konce života.“

A co plánuje Stránský po oslavách? „Odpočinu si, ale mám spoustu práce kolem domu,“ uvedl extraligový mistr z roku 2021. Během rozhovoru se mimo jiné rozpovídal i o poháru, který byl den po finále rozviklaný. „Ani nevím, co se stalo. Pohár většinou nosili jiní kluci, nevím, jestli jim spadnul. Vím, že se ho pak kustodi snažili opravit, tak ho dali trošku do kupy, než jsme šli k premiérovi. Tak je na tom trošku lépe," řekl Stránský.

Kromě poháru se ale podle Matěje nikomu nic nestalo. „Všichni jsou živí a zdraví. Žádné velké škody kromě toho poháru nebyly,“ usmíval se Stránský, který má ve sbírce i bronzovou placku z MS 2022. Jak už elitní hokejista zmínil, reprezentanti se ve středu 29. května setkali s premiérem Petrem Fialou v Kramářově vile. To ale nebylo vše. O den později je totiž přijal prezident Petr Pavel na Pražském hradě.