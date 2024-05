Žebříček zlatých gólů: trefy v Paterově režii, hattrick a (zatím) poslední šleha

Pavel Patera mu posunul puk mezi kruhy. Vypálil přes clonícího kanadského beka a střelou do levého horního rohu překonal brankáře Josepha. Zahodil hokejku, rukavice a rozpřáhl ruce. Martin Procházka 19 sekund před koncem poslal ve finále český tým do vedení. Na 4:2 pečetil trefou do prázdné branky Jiří Kučera. Češi se dotkli hokejového nebe. Získali první titul po rozpadu Československa, první zlato po jedenácti letech. Tam se utvářel tým, který kraloval ještě dlouho.

3. David Moravec

Hannover 2001

Zase to zrežíroval Pavel Patera. V 11. minutě prodloužení vypíchl kotouč Sihvonenovi a předložil na střed Davidu Moravcovi. Ten po kličce do bekhendu završil zlatý hattrick Čechů na světových šampionátech. Tým prošel turnajem bez porážky až do finále. V něm prohrával s Finy ještě ve 45. minutě 0:2. V poslední části však zásluhou Martina Procházky a Jiřího Dopity vyrovnal, v nastaveném čase urval třetí titul za sebou, což se v éře play off žádnému jinému celku nepovedlo.