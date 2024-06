Drsná Neymarova pomsta: Propíchal spoluhráčovi gumy!

Jak dopadne člověk, který dráždí kobru bosou nohou, se na vlastní kůži přesvědčil obránce saúdskoarabského klubu Al-Hilál Renan Lodi (26). Neymara (32) poškádlil nevinným žertem, za což ho potkalo jedovaté hryznutí.

Bek slavnému spoluhráči v kabině sešněroval boty tak, aby je nemohl rozvázat. A s uzly si dal zvlášť záležet. Drsná pomsta na sebe nenechala čekat. „Jeden loven, druhý v roli lovce,“ zvolal Neymar.

Vydal se tedy do útoku. Nenapadlo ho nic lepšího než sebrat kudlu a na parkovišti tréninkového areálu propíchat pneumatiky u krajanova auťáku značky Genesis.

Čekání na káru

Z očí mu za syčení unikajícího vzduchu létali čertíci! „To už je trošku extrémní reakce,“ soudili fanoušci na sociální síti X. No, říkejte to chlapovi, co si v Arábii přijde za sezonu na v přepočtu 3,7 miliardy korun, ačkoliv ještě letos nekopl kvůli přetrhaným vazům v koleni do mičudy.

Lodi vzal drsnou odvetu každopádně s grácií. Z hlavy se mu ovšem jen tak nevypaří. Neymarovi už slíbil: „Další rok bude dlouhý a já už netrpělivě čekám na tvůj rolls-royce.“

Neymar během let v PSG: Na tréninky chodil opilý?! »Otec roku« Neymar naštval fanoušky: Dceru vyměnil za hazard!