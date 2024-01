Pryč ze zlaté klece! Hvězdám se nelíbí v Arábii, Benzema už byl v Madridu

Karim Benzema posílá míč do sítě po chybě Kariuse ve finále Ligy mistrů • Profimedia.cz

Jen během loňského roku se do Pro League přesunulo na třicet velkých a ještě větších jmen. Po stopách CR7 se vydali Neymar , Sadio Mané, N'Golo Kanté, Karim Benzema … A právě držitel Zlatého míče a jedna z někdejších ikon Realu Madrid by zřejmě ráda Arabský poloostrov zase rychle vyměnila.

Benzemova čísla za první půlrok nevypadají špatně. 15 zápasů, 9 gólů, pět asistencí. Jenže Al Ittihadu se nedaří. V tabulce je sedmý a suverénně nejhorší ze čtveřice klubů, které převzal fond PIF. (Což je organizace kontrolovaná vládnoucím rodem, která pumpuje do tamního fotbalu desetimístné částky v dolarech.)

A Francouz je jednoduchým terčem. Po výprasku od Al Nassru 2:5 (a třetí porážce v řadě se skóre 4:11) mu místní média vyčetla, že se dorazil jen bavit a na hřišti rozhodně nepůsobí jako útočník, který si má každou sezonu vydělat 200 milionů eur (téměř pět miliard korun): „Zahazuje velké šance a zdá se, že ztratil chuť do fotbalu.“

Benzema reagoval rychle – zablokoval si sociální sítě a zmizel z Džiddy. Neukázal se na tréninku a klub musel hasit informační požár. „Kvůli zvláštním okolnostem odjel do Madridu. Požádal o tři dny volna a klub mu nakonec vyhověl. Je to profesionál a do týmu patří,“ vyjádřil se manažerský tým Al Ittihadu.

Další zápasy má klub na programu až v únoru, ale není jasné, jestli do nich Benzema nastoupí. Údajně už situaci okolo něj prověřují v Lyonu, kde s velkým fotbalem začínal a kde kdysi plánoval skončit. Jenže to říkal i o Bílém baletu: „Pamatuji si jeho touhu končit v Realu. Měl šanci, mohl odejít středem, ale místo toho šel do umělé ligy,“ vyčetl mu bývalý francouzský reprezentant Jean-Michel Larqué.

Dalším hráčem, který si po půlroce rozhodně nezvykl, je Jordan Henderson. Možným návratem bývalého kapitána Liverpoolu na Ostrovy Anglie žije a zdá se, že jde o oboustranný zájem. Jeho manažer prý už nabídl jeho služby všem klubům Premier League a navíc i Juventusu. Největší zájem zatím projevila z Anglie Chelsea a na kontinentu Ajax.

33letému záložníkovi vadí kromě pouštního počasí a nevyrovnané úrovně soutěže i slabá návštěvnost. Zvyklý byl klidně i na 60 000 diváků v hledišti, průměrná návštěvnost Pro League atakuje 5 tisíc, ale hrál i před pouhými sedmi stovkami přihlížejících. Na arabskou kulturu si dle anglických médií nezvykla ani jeho žena Rebecca, asi i proto na pauzu zmizela celá rodina do francouzských hor.

Případný návrat by sice Hendersonovi pomohl udržet si místo v nominaci na EURO, ale také může přijít pěkně draho. Sice má podepsanou smlouvu na 30 milionů eur ročně (v přepočtu 737 milionů korun), ale aby mohl využít štědré úlevy saúdskoarabského daňového systému, musel by v zemi strávit minimálně dva roky.

Ještě víc se trápí další někdejší ikona Liverpoolu Roberto Firmino. V Al Ahlí sice začal hattrickem, jenže bilance od té doby? NULA gólů, vypadnutí ze základní sestavy, čím dál nižší minutáž a útoky fanoušků. I tak údajně projevili zájem Sheffield United, jenže ti měnili manažera. Nejaktuálnější nabídky mají být z Turecka.

V novém prostředí se nelíbí ani jednomu z nejmladších hráčů, který do Arábie s vidinou velkého vzestupu (a výdělku) šel. Gabri Veiga byl po skvělé sezoně v Celtě Vigo pasován do role naděje španělského fotbalu, na přestupu už byl dohodnutý s Neapolí, jenže nakonec odletěl do Džiddy.

I po matném startu působil spokojeně, ale celou dobu si nechával otevřenou únikovou cestu. „Nikdy nevíte, co se může stát, ale mou motivací by jednou mohlo být také vyhrát tituly v Evropě, zahrát si Ligu mistrů…“

Muž, který velkou sérii akvizic odstartoval, nicméně zůstává spokojený. Cristiano Ronaldo kroutí v Al Nassru druhou sezonu a předpovídá, že přijdou další velká jména. „Když jsem se rozhodl sem přijet, nikdo mi nevěřil. Ale na tom už nezáleží. Liga vyrostla a hráči chtějí přijít, protože vědí, že je konkurenceschopná. Celý svět se teď dívá!“