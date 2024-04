Šok ve slovenském fotbale: Hvězda Slovanu má na krku další eskapádu!

Magnet na problémy. Přesně tak působí kontroverzní fotbalista bratislavského Slovanu Gerson Rodrigues (28). Po posledním reprezentačním srazu schytal od kouče trest za pozdní návrat k mančaftu. No a teď? Teď má na krku další průšvih!

O co konkrétně jde? Podle informací slovenského serveru Šport24 měl Rodrigues o víkendu flámovat v jednom z bratislavských barů. Problémový Lucemburčan si přitom odpykává trest od trenéra Vladimíra Weisse staršího za pozdní návrat ze srazu repre.

„Zná někdo Gersona Rodriguese? Protože včera nám v klubu koupil vodku, džus a Red Bull,“ psalo se v příspěvku od instagramového účtu s názvem futbalova.lopata. Příspěvek se následně začal rychle šířit po sociálních sítích. Jedná se tak o další díl do série skandálů rozporuplného reprezentanta.

Jak už totiž bylo zmíněno, Rodrigues, který je ve Slovanu na hostování z Dynama Kyjev, se před několika dny nepochopitelně vrátil z reprezentačního srazu pozdě. Důvod své nepřítomnosti přitom vůbec neuvedl. Mimo jiné nebyl k dispozici ani v utkání proti Podbrezové, čímž měl hrubě porušit podmínky kontraktu. „Samozřejmě, že jsem si s ním promluvil po jeho návratu. Zatím jsem ho odstavil od týmu a uvidíme, co nám přinesou bližší dny,“ řekl kouč Weiss st. v rozhovoru pro Nova Sport.

Zmlátil missku

„Má s námi profesionální smlouvu, takže to musíme respektovat. Je jednoduché někoho vyhodit, ale je těžké řešit danou situaci, která někdy vznikne,“ dodal. A co na nepříjemnou situaci říká generální ředitel Slovanu Ivan Kmotrík mladší? „Jsou to interní záležitosti klubu a interně si tuto situaci vyřešíme. Víc k tomu nemám momentálně co říct,“ mlžil podle Šport24.

Že Rodrigues dlouhodobě není žádný svatoušek, dokazuje fakt, že ve své rodné zemi čelil soudnímu procesu, ve kterém ho obvinili ze tří případů násilných činů. Před pěti lety se porval před nočním barem, přičemž jeho oběť následně musela podstoupit tři operace tváře! V roce 2020 se měl navíc dopustit fyzického násilí na své expřítelkyni Emilii Bolandové, která byla v ten rok vyhlášena jako Miss Lucembursko. Výsledek soudu? Podmínka na rok a půl. Rodrigues se sice ještě může proti rozsudku odvolat. Jestli ale tuto možnost využil se neví.