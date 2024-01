Velkolepý pohřeb nejlepšího střelce repre v historii: Slzy legendárního Buffona!

Do kronik světového fotbalu se během své hvězdné kariéry zapsal nesmazatelným písmem. Luigi Riva (†79), též přezdívaný Gigi, nedávno zemřel. Nyní měla ikona italského fotbalu velkolepý pohřeb, na který dorazily desetitisíce lidí, mezi kterými nechyběl ani známý bývalý brankář a exmanžel Aleny Šeredové (45) Gianluigi Buffon (45). A nutno říct, že poslední rozloučení s ním hodně zamávalo...

Nikdo v historii italské fotbalové reprezentace nikdy nevstřelil více gólů než Gigi Riva. Jeho pětatřicet branek ve dvaačtyřiceti zápasech národního výběru dodnes platí za rekord. Sportovní velikán nicméně 22. ledna vydechl naposledy poté, co prodělal infarkt. Ve městě Cagliari, kde se Riva stal legendou, se tak konal ve středu 24. ledna pohřeb, na který dorazilo podle britského deníku Daily Mail 30 tisíc truchlících lidí.

Mezi ty nejvýznamnější patřil někdejší gólman Juventusu Gianluigi Buffon, který nesl rakev. Na mistrovi světa z roku 2006 bylo vidět, že Rivova smrt ho velice zasáhla, jen těžko totiž zadržoval slzy.

Společně s ním nesl rakev například jeho parťák ze zlatého MS Fabio Cannavaro (50). V davu pak byli přítomni třeba současní hráči Cagliari, za které momentálně hraje mimochodem také český fotbalista Jakub Jankto (28). Nechyběl ani kouč mužstva Claudio Ranieri či bývalý hráč zmíněného celku Gianfranco Zola, který zde ukončil kariéru. Ti všichni přišli uctít památku jednoho z nejlepších italských plejerů v dějinách.

Že Rivova fotbalová léta skutečně stála za to, dokazují jeho čísla. Jeden z nejlepších a nejoblíbenějších italských útočníků všech dob byl téměř celou kariéru věrný Cagliari. Od roku 1963 za něj hrál 13 sezon, přivedl ho do první ligy a v roce 1970 mu pomohl k dosud jedinému titulu. Se 156 brankami je nejlepším střelcem klubu. Do své smrti byl jeho čestným předsedou.

Třikrát vládl střelcům v italské lize. V anketě Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu Evropy skončil v roce 1969 druhý a o rok později třetí. V letech 1988 až 2013 působil v realizačním týmu italské reprezentace a byl u triumfu na mistrovství světa v Německu v roce 2006.