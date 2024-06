Hadamczik míří k čisté výhře, hlavní konkurent pro volby mu odpadl

Dvouletý mandát Aloise Hadamczika (72 let) jako prezidenta hokejového svazu končí. V sobotu 15. června se konají nové volby šéfa Českého hokeje a nového výkonného výboru. Vypadá to, že Hadamczik bez větších problémů dostane podporu na celé funkční období. Při mimořádných volbách v roce 2022 měl čtyři protikandidáty, teď nejspíš nebude žádný. Bývalý ředitel extraligy Josef Řezníček do voleb nakonec nepůjde.