Sorry za lež nestačí! Po kauze Sadílek měly u reprezentace ihned padat hlavy

KOMENTÁŘ PAVLA HARTMANA | Sorry, udělali jsme to blbě, omlouvám se. Tak Ivan Hašek reagoval po generálce na EURO se Severní Makedonií na kauzu tříkolka. Ale to přece nestačí. Vždyť vysocí činitelé od reprezentace skandálně lhali.

Manažer národního mužstva, tiskový mluvčí a trenéři věděli, že se Michal Sadílek nezranil na kole, ale při sjezdu z alpského kopce na tříkolce, ovšem oficiální informace zněla, že hráč přišel k újmě na zdraví při vyjížďce na kole.

Čili – bohapustá lež! Navíc vědomá, protože realizační tým znal pravdu a nevydával vysvětlující prohlášení pod časovým tlakem. Takže nešlo o žádné zkratovité jednání.

Zásadní otázka tedy zní: Kdo stojí za touto lží? A kdo ji cynicky pustil do světa pod hlavičkou reprezentace České republiky?

Kdo tak učinil, nemá v národním týmu v jakékoli roli co pohledávat. A měl u reprezentace na minutu skončit. Bez pardonu. Nikdo přece nemůže tolerovat lhaní. Už vůbec nemluvě o tom, že reprezentace by měla jít ve všem příkladem, neboť nastavuje normy chování ve společnosti (a nejen té fotbalové).

Ovšem bossům Fotbalové asociace České republiky, ani národního mužstva tohle ještě evidentně nedošlo. Na nich bylo, aby okamžitě, co se reprezentační bouda objevila na veřejnosti, a po prokouknutí byla z téhož místa narychlo zbourána, konali. Původci a šiřitelé lži si zasluhovali dostat ihned padáka.

Místo toho jsme slyšeli trapné výmluvy od hlavního trenéra Ivana Haška, že na tříkolce jezdí i děti. Tak proč představitelé reprezentace lhali, když se podle kouče jednalo o povolenou volnočasovou aktivitu, kterou pokazila jen nešťastná náhoda? V tom případě už nebyl tuplem důvod ke lhaní.

Sadílek a tříkolka: proč dělat z lidí blbce? Červ má před sebou životní šanci Video se připravuje ...

Jenže všem, včetně Ivana Haška, je jasné, že jízda ze sjezdovky na tříkolce nepatří na soustředění profesionálního týmu do volnočasových aktivit. České profesionály hrající ve vyspělých zahraničních klubech by nic takového na kempech Leverkusenu, West Hamu United nebo Twente Enschede nenapadlo. Prostředí s pevně ukotvenými psanými i nepsanými pravidly jim na to nedovolí ani pomyslet. A kdyby cokoli porušili, nesli by tvrdé následky. Hloupost pochopitelně není omluvou.

Proč by tomu nemělo být stejně v českém profesionálním fotbale, jehož je česká reprezentace výkladní skříní? Pokud tedy chce mít fotbalové Česko úspěchy a ne se krčit na 36. místě aktuálního světového žebříčku za Katarem.

Proto měl předseda svazu ihned po zveřejněné a odvolané lži prásknout do stolu a vyhodit její autory. Vykonstruovat lživé prohlášení je neakceptovatelné!

Ale samozřejmě, že na Strahově i ve Schladmingu a poté v Hradci Králové bylo ticho po pěšině. Bohužel, nejde o překvapení. Naopak překvapením by bylo, kdyby ještě před generálkou svolal svazový předseda tiskovou konferenci, na ní na rovinu oznámil, kdo se postaral o habaďůru a řekl, že už dotyční nejsou ve svých funkcích, neboť v nich už být jednoduše nemůžou.

Svazový předseda Petr Fousek je však od svého zvolení neviditelný. Jako by se bál jakéhokoli rozhodnutí, natož nepříjemného. Přitom byl zvolen jako reformátor s úkolem měnit nedůvěryhodný český fotbal v důvěryhodný. Ale skutek utek.

A když to neudělal on, měl si vyčistit podpůrný štáb Ivan Hašek. Tedy pokud se lež odehrála za jeho zády a on na to přišel až ex post. Kdyby byl spolu tvořitelem podvodné obhajoby úletu, zasluhoval si odvolání také.

Že by vyhazovy těsně před EURO způsobily víc škody než užitku?

Záleží na tom, jaké máte priority.

Španělská fotbalová asociace vpředvečer startu mistrovství světa 2018 vyrazila od reprezentace hlavního kouče Julena Lopeteguiho. Důvod? Trenér se před šampionátem dohodl na angažmá v Realu Madrid, aniž by o tom řekl svému zaměstnavateli, tedy fotbalové asociaci, která s ním předtím prodloužila kontrakt.

Jinými slovy: kouč reprezentace lhal nadřízeným, a tak musel krátce před výkopem MS nekompromisně jít. Španělský svaz dal přednost posílení hodnoty, že lhát se nesmí.

Ale na stejnou situaci můžete pohlížet i ve švejkovském duchu: obléknout si tričko s nápisem Belmondo a tleskat gólu z penalty, kterou nařídil sudí za faul Schicka na spoluhráče Součka.

Každý máme právo svobodné volby.