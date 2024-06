Skandál v nároďáku! Sadílkovu nehodu na tříkolce maskovali cyklistikou: Kdo a proč lhal?

Pokus o likvidaci se dá provést bombou, pekelným strojem, kulometem a od června 2024 i tříkolkou a lží. Tak spáchal atentát sám na sebe český fotbalový nároďák před cestou na evropský šampionát.

Michal Sadílek (25), Ladislav Krejčí (25) a David Jurásek (23) ve volném čase během soustředění v Rakousku dováděli jako haranti na tříkolkách. Sadílek má po bouračce nohu nadranc, o Euro přišel. Média z půlky starého kontinentu z toho mají švandu. V tuzemsku si fanoušci i experti klepou na čela a hubují.

„Nepochopitelné, amatérské. Ten, kdo, povolá hráče na soustředění a tohle dopustí, byl měl za jeho zranění zaplatit jeho klubu velké peníze. To jde za fotbalovým svazem, který se chová, jako kdyby tam jeli opékat buřty,“ řekl Blesku věhlasný internacionál Milan Luhový (61).

Kde bylo: Hoši, prrr?

To fakt nikdo z realizačního týmu nevěděl, že už před Sadílkovým fatálním karambolem drandili z vrchu Hochwurzenu (1850 metrů nad mořem) na tříkolce i jiní hráči? Třeba brankář Kovář se svojí půvabnou přítelkyní Andreou, která dala bezelstně fotku na Instagram?

Vážně nikdo nedokázal říct: „Tak to tedy prrr, hoši! Copak nemáte ani za mák rozumu?“ Co se asi dělo ve Spartě, když se tam dověděli, že se Sadílkem se hazardně spustil z kopce Krejčí? Kapitán, klenot, kterého můžou údajně za raketu 300 milionů střelit do španělské Girony! Co by bylo z kšeftu, kdyby se rozsekal v sedle hejblátka na alpském krpálu jako Sadílek?

Jde to za svazem

Následovaly snahy čutnout malér do autu. Zatloukat. Kamuflovat. Která šedá kůra mozková asi vymyslela ty klamy v první verzi o Sadílkově nehodě na kole, a pak mlhavé »omluvné« prohlášení? „Ti lidé byli nachytáni při primitivním lhaní. Jsou to lokální povahy, které se chovají jako ve východních zemích s cílem se někam prolhat. A opět to jde za svazem,“ pověděl kritik poměrů Milan Luhový.

Šílená prohlášení svazu

První verze: Zatloukání kolem

„Hráči, kteří v pátek v přípravném zápase proti Maltě odehráli více než poločas, měli v sobotu individuální program. Michal Sadílek při vyjížďce na kole bohužel nešťastně upadl a utrpěl tržnou ránu v oblasti bérce.“

Druhá verze: »Neúplné info«

„Reprezentace uvedla, že Michal Sadílek při vyjížďce na kole upadl a utrpěl tržnou ránu v oblasti bérce. Právě s touto informací vedení národního týmu původně pracovalo a následně ji dalo k dispozici médiím. Bylo chybou, že národní tým neposkytl úplné informace, a tímto se médiím a potažmo sportovním fanouškům omlouvá.“

Trenér Hašek o průšvihu v komunikaci: Udělali jsme blbost, sorry!

Přišel připravený. Trenér Ivan Hašek (60) věděl, že ty dotazy padnou, a nesnažil se uhnout.

Trenére, věděli jste, že hráči chodí jezdit na tříkolkách na sjezdovku už před tím, než se to stalo Sadílkovi?

„Byla to volnočasová aktivita a Sadílek neporušil týmová pravidla. Byla to nešťastná událost. Hráči mají zakázané adrenalinové sporty. Paraglaiding, rogalo a jízdu kol z kopce jsme jim zakázali, ale tříkolku, na které jezdí děti od deseti let, jsme jim nezakázali. Teď nás to mrzí, příště jim to zakážeme.“

Co aktuálně cítíte?

„Je mi hrozně líto, že Michal s námi není. Ale prostě se to stalo. Nevím, ale zakazovat hráčům věci, které jsou dovolené dětem od 10 let... Mohlo se to stát kdekoliv, je to prostě smůla.“

Jak jste si vyhodnotil průšvih v komunikaci kolem falešného kola a pak přiznané tříkolky?

„Byla to naše chyba. Bereme to všichni na sebe. Udělali jsme to špatně. Byli jsme ve stresu, pracovali jsme celý večer, nevěděli jsme, jestli Sadílek bude k dispozici, nebo nebude. Udělali jsme blbost, za to se všem omlouvám. Sorry.“