Repre v Rakousku: Agent u tréninku, asistent ovládl čáru. Drahá tiskovka

Nehoda na tréninku

Upřímný křídelník Václav Černý ve středu přiznal médiím, že po EURO bude řešit svou budoucnost ve Wolsfburgu a naznačil odchod. „Po EURO budu rád, že se budu moct rozhlídnout po tom, co by eventuálně mohlo přijít. Určitě budu koukat, jaké jsou možnosti. Nechávám všechno otevřené. Zůstat v jedné z top pěti evropských soutěží je cíl číslo jedna. Myslím, že se to i povede, ale nechci předbíhat. Soustředím se na reprezentaci, pak bude dost času na to, abych vyhodnotil, co, jak, kam, kdy...“ zmínil.

Včera jeho agent David Nehoda dorazil do Schladmingu přímo na dopolední trénink, takže je možné, že se něco pohnulo. Zajímavostí je, že zatímco všichni novináři a fanoušci museli po úvodní dvacetiminutovce jednotku klasicky opustit, manažerovi realizační tým dovolil zůstat na tribuně.

Do Nehodovy stáje patří kromě Černého ještě Tomáš Chorý, Michal Sadílek, Pavel Šulc a Martin Vitík. Všichni by mohli v létě přestoupit jinam.