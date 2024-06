Česká generálka: Schick fauloval Součka, simulace i Haškova série

Video se připravuje ... Reprezentační premiéra v Hradci, zároveň generálka na EURO proti Severní Makedonii, znamená čtvrtou výhru souboru Ivana Haška. Národní tým odjede do Německa, kde příští týden odstartuje EURO v Lipsku proti Portugalsku, v dobrém rozpoložení. Co ukázala poslední příprava, ve které o výhře 2:1 rozhodl z penalty Antonín Barák?

Stoprocentní Hašek Pod Ivanem Haškem zvládli Češi už čtyři vítězné zápasy, stoprocentní byli popáté v řadě, sérii bez porážky natáhli na sedm duelů. Statistika nalévá do týmu potřebné sebevědomí. Vítězná atmosféra může být klíčem k tomu, aby si omlazený kádr nesedl na zadek ani z nabušených Portugalců. „Výsledek nebyl nějak velký, ale paradoxně jsme odehráli asi nejlepší zápas, co se týče zakládání akcí, kombinace, bohužel to často skončilo před vápnem, kde nám chyběla kvalitnější finální přihrávka,“ hodnotil utkání český kouč. Zamyšlený trenérský tým reprezentace - zleva Jaroslav Köstl, Jaroslav Veselý a Ivan Hašek • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Pouťákové tempo Pozor, zápasy s Maltou ani Makedonií zdaleka nesimulovaly to, co česká jedenáctka zažije v Německu. V Hradci se hrálo pomalu, zkrátka přátelský pouťák. Tři skupinoví soupeři jsou na mnohem vyšším levelu, k tomu hned první zkouška proti žhavému favoritovi turnaje. „Nemůžeme čekat, že zápas proti Maltě nebo Makedonii bude něco podobného, co nás čeká hned první zápas v Lipsku. Rozhodně přijdou změny v taktice. Máme nějakou představu, co budeme chtít hrát,“ naznačil po utkání útočník Patrik Schick. Patrik Schick poslal Čechy z penalty do vedení • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Simulace Makedonců Nepříjemný test psychiky. Makedonci, podobně jako v Rakousku hráči Malty, zápas děsně kouskovali. V Hradci nastoupil simulující, zdržující tým, který nejevil velké známky útočné hry. Češi nervy udrželi, až na žlutou Ladislava Krejčího se nikdo neutrhl ze řetězu. „Na EURO to bude vypadat úplně jinak, rozhodčí si tohle pohlídají a zakročí mnohem dřív. Třeba jejich gólman měl v desáté minutě dostat žlutou a už by si nedovolil vykopávat každou situaci tři minuty. Věřím, že hráči budou chtít na turnaji hrát a ani za stavu nula nula se nikdo nebude chtít válet a zdržovat,“ pověděl Schick. Pavel Šulc naskočil do zápasu se Severní Makedonií z lavičky • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Schick fauloval Součka První penalta pro Česko? Nebudeme si nalhávat, zákrok na Tomáše Součka se pískat neměl. Záběry ukázaly, že při náběhu ve vápně českého kapitána strčil spíš Patrik Schick, než někdo z bránících Makedonců. Vše ale prošlo přes kontrolu VAR… Tomáše Součka před odpískanou penaltou strčil spíš Patrik Schick... • Foto Repro ČT Sport