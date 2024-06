Legenda Poustka masíruje sportovní těla 43 let: U Rybníka trénoval na Schicka!

Zlaté české ručičky, básničky a rybičky. To je legendární masér fotbalového nároďáku Eduard Poustka (66). Na soustředění ve Schladmingu pečoval o těla plejerů kouče Ivana Haška.

Pořídil si rybník Velký Mastník pro sportovní rybaření u Votic ve Středočeském kraji a od jeho břehů vyrázil k Severnímu moři. Do Hamburku, kde se do něj vlévá Labe a kde má český výběr základnu během mistrovství Evropy.

Edo, jak dlouho masírujete těla fotbalistů?

„Už od roku 1981.“

Změnilo se něco ve vaší profesi od doby, kdy jste začínal?

„Každý rok se něco mění. Přicházejí nové a nové emulze, tejpy, ale taková ta klasická masáž, ta se zase tolik nemění. Na druhou stranu masáž ovlivňuje fyzioterapie.“

Teď je poprvé v týmu šestadvacet hráčů, takže máte větší zápřah. Pomáhá vám někdo?

„Máme v týmu tři fyzioterapeuty, z nichž jeden funguje i jako masér. Takže jsme čtyři. Je to podle potřeb kluků, aby byli opravdu spokojení.“

Má někdo z kluků speciální přání?

„Někteří hráči nás vyžadují častěji. Třeba chtějí chodit každý den. A někteří chodí dvakrát, třikrát v týdnu.“

Kdo je kupříkladu vaším každodenním zákazníkem?

„Patrik Schick, protože je po zranění a hodně dbá o své tělo. Rád chodí Tomáš Souček. Kluci, kteří hrají v zahraničí, vyžadují servis, na který jsou zvyklí. A my se jim ho snažíme poskytnout.

Vedle masírování k vám patří i slavné básničky po zápase v kabině. Kde berete inspiraci?

„Začalo to takovýma blbůstkama. Když jsme hráli v Jihlavě, tak jsem do šatny nakrájel salám Vysočina. V Olomouci jsem přinesl syrečky, na Slavii slávistické bonbony. Pak mě napadlo, že bych mohl přinést básničku na zápas, který se mi líbil. Tak jsem ji řekl a kluci chtěli, abych dal další. No, a přenesl jsem si to z ligy do reprezentace. Některým lidem se to může zdát infantilní, ale je to jenom naše, nás v týmu. Po vítězném zápase se chceme všichni radovat a k tomu patří i to moje: Hoši, vole.“

První zápas na Euru hraje mančaft proti Portugalsku s Ronaldem. Co si připravíte na něj?

„Uvidíme, jak se ten zápas bude vyvíjet, a podle toho něco na lavici vymyslím. Na Portugalsko nejde vymyslet básničku dopředu, ale kdybychom vyhráli, tak mě něco napadne.“

A jak a kdy vás napadlo, že budete mít rybník?

„Ono to bylo takhle. Byl to nápad mého zeťáka a jeho otce, který to celé financuje. Oslovili mě, protože jsem od malička rybář a byl jsem už unavený každodenním šestnáctiletým cestováním z Prahy do Teplic, kde jsem masíroval, takže jsem na to samozřejmě přistoupil. Na druhou stranu jsem si neuměl představit, že vypadnu ze sportovního prostředí, takže jsem strašně rád, že jsem zůstal u reprezentace. Mám reprezentaci, kde jsem strašně šťastný, a rybník, kde jsem taky strašně šťastný. U rybníka naberu energii a snažím se ji pak předat tady klukům v nároďáku.“

Jaké ryby tam máte?

„Všechno. Nejvíc kapra, ale taky jesetera, amura, vokouna, štiku. Lidé, co tam jezdí, jsou moc spokojení, a my jsme za to rádi.“

Co jsem slyšel, tak jsou mezi nimi i známé sportovní tváře. Vzpomenete si na nějakou?

„Nejslavnější fotbalový byl Bořek Dočkal (bývalý kapitán národního týmu a Sparty) a taky jezdí judistický šampion Lukáš Krpálek. I tihle naši kluci by chtěli. Třeba Cuf (Vladimír Coufal) se se mnou o tom baví, jenže rybaření potřebuje čas a oni ho s víkendovými zápasy moc nemají.“

Asi se nespletu, když řeknu, že teď budete chtít být s nároďákem co nejdéle pryč. Kdo se vám o Velký Mastník postará?

„Zeťák s otcem a máme tam ještě dva kluky jako správce. Omluvil jsem se, že budu měsíc a půl pryč (rozesmátě), a bude to v pohodě. Oni to ukočírují.“

Je spousta rybářů, kteří ryby loví, ale sami je nejedí. Co vy?

„Já bych rybu nezabil, ale k jídlu si ji dám rád. A pozor! U nás je to: Chyť a pusť. Jsme sportovní rybník a jsme přísní a dbáme na to. Ryba se chytí, ošetří se jí huba, pusinka a jde zpátky do vody.“

Budete u ní i s reprezentací v Hamburku. Do Labe tam nahazuje na úlovky taky spousta rybářů. Půjdete se na ně mrknout?

„Je to trochu paradox, protože voda z našeho rybníka teče do Vltavy, ale když bude čas a trenér nám dá nějaké volno, tak určitě půjdu, protože mě to samozřejmě zajímá.“