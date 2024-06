TOP 11 absentérů na ME: norské tanky, stínový kouč či belgický X faktor

Video se připravuje ... Přestože se kádr pro ME rozrostl z původních 23 jmen na 26, stále by některé týmy mohly nafukovat. Tohle je základní jedenáctka složená z hráčů, kteří z různých důvodů na EURO nejedou. Některé zastavilo zranění, jiní se se svým týmem zkrátka nekvalifikovali, a taky se někdo třeba nepohodl s trenérem. Co myslíte? Jak by naše vyvolená sestava v rozestavení 4-3-3 asi dopadla?

Brankář: Thibaut Courtois (Belgie/Real Madrid) Vítěz Ligy mistrů i španělské ligy. Přesto se na ME nepodívá. Courtois sice drtivou většinu sezony promarodil, ale když se v dubnu vrátil, odchytal za Real pět utkání, nedostal ani jeden gól a pomohl k triumfu ve finále Champions League. Proto se belgická veřejnost bouřila, když v nominaci chyběl a vidí v tom spory s koučem Domenicem Tedescem. Problém hledejme loni v červnu, kdy se Courtois urazil, že mu Tedesco v domácím utkání proti Rakousku nesvěřil kapitánskou pásku při absenci Kevina De Bruyneho. Courtois tak odcestoval ze srazu pryč. Ego obou pánů utrpělo. Gólman bílého baletu se později za unáhlené chování omluvil fanouškům a spoluhráčům. Trenéra však vynechal. Když se Tedesca na brankáře kdokoliv ptal, smetl téma ze stolu. Oficiálně tak jednička Realu nebude na turnaji kvůli nedostatečné připravenosti po zranění. Škoda. Belgický brankář Realu Madrid Thibaut Courtois slaví triumf v Lize mistrů • Foto ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Pravý bek: Ben White (Anglie/Arsenal) Stoper, ze kterého Mikel Arteta vychoval špičkového pravého beka s nadstandardní formou. Na EURO ale nejede, protože jej kouč Southgate nevybral. Více hvězdiček z anglické továrny bude chybět na závěrečném turnaji. Navíc by se dalo říct, že pozice na pravém kraji obrany je v anglické reprezentaci nadmíru ošetřena triem Walker, Alexander-Arnold a Trippier, ale přesto by se o svou šanci mohl porvat, kdyby na MS v Kataru nedošlo ke sporu s asistentem trenéra Stevem Hollandem. Ten položil fotbalovou otázku jemu i Kylu Walkerovi, zatímco bek Manchesteru City odpověděl, White řekl, že neví. Holland na to reagoval, že je to tím, že se White dostatečně nezajímá o fotbal a došlo na výměnu názorů, ze které nakonec vyplynulo, že obránce Arsenalu odletěl z dějiště šampionátu předčasně. Od té doby se v reprezentaci neukázal, což se nezmění ani na ME v Německu. Ben White se v dresu Anglie na EURO neobjeví • Foto ČTK / AP / Dave Thompson

Stoper: Mats Hummels (Německo/Dortmund) Je mu už 35 let, přesto držel defenzivu BVB na cestě do finále Ligy mistrů a byl hlavní překážkou hvězd Realu Madrid. Navíc měl stále chuť reprezentovat, ale trenér Julian Nagelsmann řekl rezolutní ne, na domácím ostře sledovaném EURO dostanou prostor jiní. V základu pravděpodobně Antonio Rüdiger a Jonathan Tah. Na turnaji se představí i Hummelsův klubový parťák Nico Schlotterbeck. Do jisté míry pak bylo překvapení, že Nagelsmann před zkušenou věží Dortmundu upřednostnil i Waldemara Antona (Stuttgart) a Robina Kocha (Frankfurt). Je pravdou, že na Hummelse v posledních letech už příliš pamatováno nebylo. Chyběl i na MS v Kataru. Je otázkou, jestli se v národním dresu ještě někdy objeví. Spíše asi ne. Thomas Müller, Jérome Boateng a Mats Hummels jsou tři hráči, se kterými už Joachim Löw nepočítá v reprezentaci • Foto Profimedia.cz

Stoper: David Alaba (Rakousko/Real Madrid) Pokud patříte k fanouškům, kteří si nějak nemůžou na Alabu coby stopera zvyknout, vítejte v klubu. S přibývajícím věkem se zatáhl do středu obrany a není tak první ani poslední na světě. Platí to i v reprezentaci, i když je Alaba univerzál, který v plné kondici zahraje nadstandardně na všech postech, které v kariéře prošel. Stoper, levý bek či střední záložník? Není problém. Někdy dokonce naskočil v rakouském národním týmu i pod hrotem. Syn nigerijského hudebníka a zdravotní sestřičky z Filipín je prostě unikátní a pro Rakousko bude složité jej nahradit. Alaba by měl být v Německu alespoň jako „nehrající kapitán“ a svými vůdcovskými schopnostmi by tak měl pomáhat kabině. Jako osobnost se ukázal hvězdný Rakušan už v posledním přípravném zápase proti Švýcarsku. Když dal italský sudí Caputi pokyn ke krátkému občerstvení, Alaba si vzal u postranní čáry slovo a dával svým spoluhráčům z obrany cenné rady. Možná bude takovým stínovým asistentem kouče Rangnicka. Jude Bellingham a David Alaba • Foto Profimedia.cz

Levý bek: Lucas Hernández (Francie/PSG) Mistr světa 2018 a hráč Paříže je prostě smolař. Vynechá totiž druhý velký turnaj v řadě. Dalo by se říct, že absentoval i na MS v Kataru, když sice v závěrečné nominaci nechyběl, ale bylo mu dopřáno jen třináct minut úvodního duelu s Austrálií. Pak střídal kvůli zranění kolene. Nyní se situace vlastně opakuje, protože si přetrhl v onom koleni vazy a pro změnu je pasé EURO. Zajímavostí je, že v týmu Didiera Deschampse jej pravděpodobně nahradí jeho bratr Theo, který také hrává na pozici levého beka. Případně bude připraven i novopečený vítěz Ligy mistrů Ferland Mendy. Hernández má však momentálně myšlenky asi jinde než u ME. Po zranění v Kataru byl mimo osm měsíců a předpověď říká, že by to nyní nemuselo být o moc lepší. Lucas Hernandez opustil manželku a děti kvůli italské modelce • Foto Profimedia

Střední záložník: Leon Goretzka (Německo/Bayern Mnichov) V 29 letech by měl být na vrcholu sil, ale domácí EURO jej neprověří. Další velké jméno, které se rozhodl kouč Nagelsmann nechat mimo, i když na klubové úrovni to byla z individuálního hlediska velmi dobrá sezona. V reprezentaci ale v posledních letech výrazný zase tolik nebyl. Patřil ke klíčovým mužům, na světovém šampionátu byl součástí dalšího německého propadáku poslední doby, když Němci nepostoupili ani ze skupiny a pak už to šlo s Goretzkou docela z kopce. Jeho zkušenosti i kvalita jsou však neoddiskutovatelné a jako spojka ve středu pole by se určitě neztratil. Šanci dostanou jiní. Vedle prověřených Kroose a Gündogana v reprezentaci spíše neokoukaní Robert Andrich a Pascal Gross. Leon Goretzka překonává Jindřicha Staňka • Foto Michal Beránek / Sport

Střední záložník: Martin Ödegaard (Norsko/Arsenal) Nejsilnější odpadlík, který se bude koukat na ME jen v televizi? Jednoznačně Norsko. Když se jeden podívá na tamní reprezentaci, je skoro nepochopitelné, že Vikingové nepostoupili na EURO. Jakoby je provázelo od roku 2000 jakési prokletí. Tehdy se naposled ukázali na evropském šampionátu. Veliká škoda, protože tato generace Norů má něco do sebe. Nadějný mladík Bobb, finalista Ligy mistrů Ryerson či střelec Sorloth budou chybět taky. A to na hvězdu největší v našem výčtu teprve dojde. Ödegaard měl pověst generačního supertalentu ve své domovině, proto si jej brzy vybral Real Madrid. Skutečně mezi hvězdy se posunul až v posledních třech letech v Arsenalu. Stále je mu teprve 25 let. Lídrem je v klubu i národním týmu. Ani jeho průnikové a důvtipné přihrávky ale národnímu mužstvu nepomohly. Absence z největších. Martin Ödegaard v reprezentačním dresu • Foto Profimedia.cz

Střední záložník: Gavi (Španělsko/Barcelona) Když si loni v listopadu přetrhnul zkřížený vaz v koleni, bylo jasné, že je zle, ale prognóza dorazila do katalánského velkoklubu snad ještě horší. V této sezoně už s Gavim nepočítejte. Touto dobou nadanému teenagerovi už mohl ležet u nohou svět, místo toho bojuje sám se sebou a doufá, že se vrátí stejně silný, jako býval dřív. V Barceloně se do něj a kumpána Pedriho fanoušci zamilovali. Věří, že tato dvojice vrátí do klubu evropské primáty. Všem připomínají Xaviho s Iniestou. Zatímco Pedri se na EURO chystá a dal první dva góly v reprezentaci, Gavi si musí na první EURO počkat. Mladý talent sice není takový elegán s merunou u kopačky, jako býval jeho někdejší kouč Xavi, ale jeho přihrávky jsou vypočítané na milimetr přesně. Podobně jako Ödegaard má v sobě něco speciálního, čím dokáže překvapit defenzivu soupeře. Na tato kouzla si však musíme počkat. Barcelonský talent Gavi se raduje z gólu proti Česku • Foto Pavel Mazáč / Sport

Útočník/pravé křídlo: Evan Ferguson (Irsko/Brighton) Tato irská kometa baví, když je zdravá, což teď kvůli zpropadenému kotníku neplatí. Irsko se ani tak na ME nepředstaví, ale Ferguson bude chybět. Za Brighton už si připsal v Premier League dvanáct gólů, a když začátkem září loňského roku rozebral hattrickem Newcastle, všichni movití nápadníci na ostrovech zbystřili. Před zraněním z něj rostl komplexní útočník. Zakončení oběma nohama, hlavou, zpracování míče v krkolomných pozicích, patička směřující do sítě, všechno si může stále teprve devatenáctiletý útočník odškrtnout. Jeho tržní hodnota se odhaduje na nějakých 50 milionů eur, byť je ve stavu zraněných. Na EURO bude chybět i talentovaný Ir Evan Ferguson • Foto Profimedia.cz

Střední útočník: Erling Haaland (Norsko/Manchester City) Kdyby chyběl norský tank, svět není v pořádku. Počkat, myslíme, v našem výčtu. Na ME bohužel chybí, to je pro Erlinga realita s příchutí šťovíku. Ani jeden z nejlepších hráčů současnosti Nory nedorval po 24 letech na velký turnaj ruku v ruce s Ödegaardem. I kvůli podlomenému zdraví odehrál v kvalifikaci jen 5 zápasů, ale dřel, protože se gólově prosadil šestkrát. Kdoví, zda by Norové byli na závěrečném šampionátu, kdyby Haaland mohl odehrát všechno, ale kdyby jsou chyby. Na klubové úrovni už dosáhl absolutního vrcholu. Teď mu ale unikají další cíle. Jeho snem je obléknout národní dres na velkém turnaji. A ten druhý? Jde ruku v ruce s absencí na EURO. Může se totiž stát, že výkony na ME budou zásadně promlouvat do zisku dalšího Zlatého míče. Teď mají prostě Mbappé či Bellingham výhodu. Erling Haaland je v nominaci na utkání proti Česku • Foto Profimedia.cz