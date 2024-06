Salák šel do půl těla a… Ukázal nekonečný boj

Kde jinde strávit léto než u bazénu! Podobně by si nadcházející týdny představovala i početná rodinka bývalého reprezentačního gólmana Alexandra Saláka (37). Famílie se šesti dětmi sice žije v krásném domečku se zahradou a velkým bazénem, ale bývalý hráč Sparty nebo Dinama Riga ukázal, že se pořádně nadře!

Relax u bazénu zní lákavě. Jen málokdo ale vidí všechnu dřinu, kterou musí obvykle majitelé vynaložit na jejich údržbu. A bez práce to nemají ani u Salákových, kteří svou zkušenost ukázali na sociálních sítích.

„A tady jeden HATE na náš bazén. Tři roky s*aní, a pořád dokola…“ uvedla video Míša.

„Neuvěřitelné. Víš, co mi říkali? Patnáct minut, jednou za pět dní. Pohoda. To bude nádherné,“ vypráví Saša své ženě na záběru, zatímco bez trička stojí u bazénu, který má vodu zelenou jak sedma.

„Každý den kolem toho stepuju. Hodinu. To je na poblití,“ vrtěl hlavou, zatímco mu Míša přitakala. Že by přitom vynaložil nedostatečné úsilí se ale říct nedá. Aspoň podle výčtu věcí, kterými proti zkažené vodě bojuje. „Kilo chemie, chlor šoky pH mínus, pH plus. Všechno tak, jak má být,“ vyjmenovával rodák ze Strakonic zoufale spolu se vzpomínkou na to, jaké sliby na začátku slyšel. „Pane Salák, pohodička. Patnáct minut. Jednou za pět dní tady budete. To vůbec není žádná starost.“

„Realita byla ale trochu jiná. Já bych dostal plnou výplatu za tohle. To můžou děti jezdit do Aqua Palace každý den a vyjde mě to levnějc než tahleta sranda,“ počítal Salák, za kterým dorazil syn Hugo a chichotal se. Minimálně ale právě děti budou pro Sašu největší motivací, aby nikdy nekončící boj s čistou vodou nevzdal.

Jak ale dodala Míša, jejího manžela nejspíš celá tahle starost dost znechutila. „A pak mi říká, víš co, já se jednoho dne na*eru a nechám tu díru zalít betonem. A já znám svého muže, tak se začínám bát,“ dodala ve videu.

Že by Salák opravdu brzy sáhl po tak radikálním řešení?