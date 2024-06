Hokejový šampion Kundrátek při dovolené zvěčnil svou lásku Alannah: Zlato i za focení!

V České republice žije celkem 25 lidí s příjmením Kundrátková. Ale žena, která si po citovém i úředním poutu k zlatému hokejistovi Tomáši Kundrátkovi (34) nechá říkat bez přípony Alannah Kundrátek (33), je vskutku jen jedna!

V Poledňákové komedii »Jak dostat tatínka do polepšovny« (1978) krásné Janě Preissové (76) při dovolené z komůrky v roubence nicnetušícího dědy přecházel zrak. To choť třineckého obránce vymyslela prázdniny jako odměnu pro extraligového šampiona a vítěze domácího mistrovství světa – a taky z nich přechází zrak!

Kanaďanka vzala Kundrátka spolu s jejich dvěma syny Jaggerem (7) a Hudsonem (9) z českého hokejového ráje do luxusního letoviska na pobřeží Perského zálivu, kde teď panují téměř čtyřicítky. A pohoda! „Čekám na chlapce, až udělají smoothie,“ napsala sexy Alannah k bazénové fotce, kterou na 35mm filmu zachytil právě člen vítězné reprezentační sestavy.

Za to by si zasloužil »Kundrc« další zlato! Ale zvládl by hokejista, který ke skleněné »placce« se zlatým rámem z Prahy došel přes 33 zápasů v 70 dnech a celkově v sezoně odjezdil 84 mistráků, ještě slavit? Nestačil by mu osvěžující nápoj z čerstvého ovoce, jež nabídne dámě i dětem, přičemž odpočine tělu i duši pod sluncem ve Spojených arabských emirátech?